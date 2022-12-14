胡春华会见伊朗总统：坚定支持伊朗反对外部干涉

中国国务院副总理胡春华在德黑兰会见伊朗总统莱希时说，中国同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会动摇，坚定支持伊朗反对外部干涉，维护国家主权。

据新华社报道，胡春华星期二（12月13日）在会晤中说，中国国家主席习近平今年7月和9月同莱希先后通电话和会见，就深化中伊关系达成重要共识。中方从战略高度看待中伊关系，同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会动摇，坚定支持伊方反对外部干涉，维护国家主权、领土完整和民族尊严。

胡春华强调，中国愿同伊朗一道，认真落实好两国元首达成的重要共识，共同努力推进中伊全面合作计划落实，推动两国务实合作不断取得新进展。

根据中方新闻稿，莱希说，伊中关系具有重要战略意义，无论国际和地区形势如何变化，伊朗都将坚定致力于深化两国全面战略伙伴关系。

他也强调，伊朗始终是中国值得信赖的伙伴，愿同中方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，不断推进全方位合作。

同日，胡春华还同伊朗第一副总统穆赫贝尔举行会谈，就落实中伊全面合作计划、推进双边务实合作深入交换意见。

习近平今年9月16日于乌兹别克斯坦撒马尔罕参加上海合作组织成员国元首理事会期间会见莱希。习近平当时称，巩固和发展中伊全面战略伙伴关系是中国和伊朗的共同战略选择。