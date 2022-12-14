港媒：大陆入境实际隔离五天 “三天居家”名存实亡

中国大陆目前实施入境隔离“5+3”（五天集中隔离+三天居家隔离）措施，但“新十条”公布后，有入境旅客称，“三天居家”全靠自觉，名存实亡，很多人五天后就可自由出入。

据香港星岛日报报道，中国大陆优化政策“入境人员5+3隔离政策最新解析”的通知显示，隔离管理措施进行“优化”：入境人员集中隔离满五天且第五天核酸检测阴性后，转为居家隔离。目的地为本市的，提前向社区申报，由家庭车辆闭环接转，落实三天居家隔离管理。

通知称，目的地为省内市外或省外的，可由家庭车辆闭环接转，也可自行前往交通场站乘坐飞机、高铁离开。

据报道，有入住深圳隔离酒店的港人说，这个“优化隔离管理措施”最大的变化，是转居家隔离的条件放宽了，包括可以转往外省，以往外省人员必须在深圳集中隔离满八天，才能离开。同时闭环接转的要求更加放松，可以自己去搭高铁、飞机。

他表示，更重要的是，以前社区对“居家隔离”执行得很严，“甚至在屋外装摄像头监督”，现在即使确诊了也不再管控，“三天居家”实际上全靠自觉，也可以说是名存实亡。

也有从泰国曼谷入境深圳的大陆居民说：“小区物管和我说回去不用报备，也算是‘5+0’了，太激动了！”

江苏、云南、广西多地均有网友透露，多个社区告诉他们：“现在没人管你”。