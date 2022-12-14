中国今起不再公布无症状感染者数据

中国卫生健康委宣布，由于许多无症状感染者不再参加核酸检测，无法准确掌握无症状感染者的实际数量，决定从星期三（12月14日）起不再公布冠病无症状感染者数据。

中国卫健委官网星期三发布的疫情情况通报中，没有列出星期二（13日）的无症状感染者数据，并做出了上述说明。根据通报，中国星期二新增2249起本土确诊病例。

据中国央视新闻报道，中国疾控中心应急中心主任李群指出，虽然不再公布无症状感染者数据，但基层医疗卫生机构将继续指导无症状感染者居家健康监测，关心其健康状况，给予相应服务。

另一方面，针对中国放宽疫情管控措施后，各地报告感染数据和群众的感受不一致的问题，李群解释称，其主要原因一是防控措施进一步调整优化后，除重点人群、重点场所外不再按行政区域开展全员核酸检测，筛查人数总量下降，医疗机构报告感染者数据相应减少；二是无症状感染者、轻症患者及疑似病例，特别是自测抗原阳性人员居家治疗，无需去医疗机构就诊，相关信息无法纳入医疗机构填报数据中。

针对接下来如何适应新形势，开展监测和报告工作，李群说，将继续以中国疾病预防控制信息系统网络直报为主体，做好医院就诊病例的监测和报告。同时依托全国流感样病例监测系统，开展哨点监测等多种形式的监测，加强养老机构、精神病院、福利机构、学校、医疗卫生机构等重点机构聚集性疫情的监测和报告，及时掌握疫情规模、范围、强度和病毒变异情况，研判疫情趋势，为防控政策制定提供科学依据。