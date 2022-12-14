分析：中国11月经济指标料将恶化

分析师们认为，中国大陆突然转离清零政策给增长带来更多干扰，中国本周的关键指标可能会显示11月份经济恶化，使其落入脆弱的处境。

据彭博社报道，接受调查的经济学家预测，零售销售收缩幅度将大于10月份，工业增加值和投资放缓，失业率上升。中国国家统计局定于星期四（12月15日）发布上述数据。

包括首都北京在内的疫情迅速蔓延，在中国放弃严格的检测和检疫规定后，未来几周和几个月内病例数很可能进一步激增，这些规定有助于控制病例数和死亡数。

中国政策制定者正将明年的焦点从清零转向促增长，可能出台更多财政和货币作为。央行在本周举行月度流动性操作时有机会增加刺激措施，但经济学家预计目前还不会降息。

为了更好评估中国的经济表现，以下是星期四数据中需要关注的部分。

第一是消费疲软，冠病毒病例数11月激增，同时几个城市展开封控以控制感染。依赖面对面互动的零售企业可能受到的影响最大，如餐馆和酒店。接受彭博调查的经济学家预测，11月社会消费品零售总额同比将下降4%，这是第二季度上海爆发疫情以来的最大跌幅，10月份仅下跌0.5%。

汽车销售是零售销售的重要组成部分，也是近几个月罕见的亮点，但在 11月遭受重创，根据中国乘联会的数据，同比大跌9.5%。每年11月的购物节未能提振零售销售。阿里巴巴首次没有揭露其电商平台的完整销售结果，此前预测显示会出现前所未有的下滑。

二是工厂活动下降，广州和郑州等制造重镇在11月实施封控，干扰商业活动和供应链。鸿海精密(亦被称为富士康)报告11月营收下降11.4%，此前，该公司位于郑州的iPhone装配厂爆发疫情，影响出货。

据彭博调查的经济学家称，11月份工业增加值可能较上年同期增长3.5%，低于10月份5%的增幅。除了疫情干扰之外，全球对出口的需求大幅下降，也抑制中国的制造业产出。中国11月出口萎缩近9%，为 2020年2月以来的最大跌幅。

三是投资放缓，在大多数其他增长引擎熄火的情况下，中国对房地产、制造业和基础设施的投资已成为经济较大的驱动力。随着政府加大对项目的支持力度，11月份基建投资可能继续强劲增长。在房地产市场持续低迷的情况下，物业投资可能仍然疲软，尽管当局最近提出几项对该行业的救助措施。

经济学家预测，今年1至11月固定资产投资可能同比增长5.6%，低于1至10月期间的5.8%。

四是失业率攀升，随着中国企业被迫裁员、冻结招聘甚至关门暂时或永久，就业数据是一个关键焦点。调查失业率保持在5.5%两个月不变后，可能升至5.6%。政府为2022年全年设定的上限为5.5%以下。16至24岁人士的调查失业率在7月份创下19.9%的纪录高点，并保持在17.9% 的高位。

五是政策贷款，中国人民银行将在星期四再次有机会加大对经济的支持力度，此前下调银行存款准备金率，为市场注入流动性。在接受调查的七位经济学家中，四位预计央行超过5000亿元（人民币，约1000亿新元）的一年期政策性贷款(即中期借贷便利)将全面续作，两位预计小幅净回笼1000亿元，一位预计净投放3000亿元。

分析师预计，在清零政策转向，引发政府债券遭到抛售且使信贷市场动荡后，央行可能希望维持充裕的流动性。

不过，接受调查的14位经济学家一致认为，中国人民银行将避免降低MLF利率，而是将其维持在2.75%。