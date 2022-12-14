COP15主席黄润秋：将通过高级别会议解决关键难点议题

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋说，将通过高级别会议凝聚共识，解决一些突出的关键难点议题。

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会正在加拿大蒙特利尔举行。

据新华社报道，黄润秋星期二（12月13日）在COP15大会主席新闻发布会上说，目前会议进程过半，经与各方商议，已为推进“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”）达成制定了清晰的路线图。

会议已通过一批重要但争议较少的议题决定，约占会议全部决定的三分之一。12月12日至14日，会议将对“框架”关键议题形成升级版草案，仅留下需要高层政治推动的议题以及和其他议题相互关联的议题。

据介绍，有155个缔约方、两个观察员国的167位部长级代表确认出席15日至17日举行的高级别会议，同时71个国际组织和机构的高级代表确认参会，118位部长和35位国际组织负责人确认在高级别会议上发言。

黄润秋表示，召开部长级高级别会议，有助于凝聚起全球生物多样性保护的政治共识。同时，谈判磋商在技术层面留下不少难题，这些问题非常复杂且关键，“相信政治家们能找到答案，我们将请他们加入到磋商中来，共同推动这些关键难点议题的达成。”

谈到什么样的“框架”才能被视作成功，黄润秋认为，要从“谈成多少”和能够实现多少综合考虑。

黄润秋希望，在2030年进行盘点时，无论是发达国家还是发展中国家都能切身感觉到目标和承诺都已实现，这才算真正的成功。

他认为，要实现这一点关键在于兼顾“框架”的雄心和务实平衡，具体表现在：一是能否建立与“框架”目标相适应的资源调动体系，包括资金、技术、能力等方面；二是能否确保“框架”得到有效执行，包括规划、报告、国别审查、全球审查、广泛参与及为发展中国家提供必要支持等；三是能否调动广大缔约方和利益攸关方全面参与，平衡生物多样性的保护和可持续利用。

黄润秋呼吁，各缔约方拿出更大勇气、智慧和决心，充分展现诚意、灵活和包容，缩小差距、弥合分歧、相向而行，推动达成最终目标。