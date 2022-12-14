网传异地购药攻略 “抢占县城退烧药”冲上中国热搜

由于各种退烧药变得紧俏，中国社交媒体品台上出现异地购药攻略，造成一些县城退烧药被买空，引发关注。“小红书现异地购药攻略抢占县城退烧药”也随后冲上热搜。

据澎湃新闻星期二（12月13日）报道，中国社交媒体品台小红书出现异地购药攻略，分享如何购买县城的退烧药。

攻略称只需通过将跑腿软件的定位修改到广西、西藏、新疆等地，通过快递方式就能抢购到中小城市药店的布洛芬、美林、泰诺林等退烧药品。

有商家说，最近确实收到多个外地订单，要求将药品通过快递寄出。

一些网民称，广西已经成为目前“异地买药”的主要目标地区，不少药品已经被买空。

有广西当地网民斥责这种行为是“薅羊毛”，会导致县城不会使用快递电商的老人无药可买。

据陕西网白鹿视频报道，广西钦州一家药店工作人员称，现在当地药房也很缺货，目前布洛芬限购，每人只能买一盒。

截止星期二中午，网络上“新疆 买药”“广西 买药”等关键词仍可以搜索到部分文章分享自己在异地买药成功的经历。但很多相关攻略已被举报下架。当日下午3时许，平台逐渐删除了“异地网购药品攻略”帖文，对相关笔记、评论进行仅粉丝可见的处置。

据南方日报报道，北京安剑律师事务所周兆成律师表示，如果仅是自用，其行为并不违法，毕竟异地买药也是因为大城市无药可买，不得已而为之，属于自救行为。但如果是为了囤货并高价卖出，那么就违反了法律规定。