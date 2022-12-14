王沪宁：台联组织要推进统一大业 促进两岸交流

中共政治局常委王沪宁说，各级台联组织要深入学习贯彻中共二十大精神，坚定不移推进祖国统一大业，积极促进两岸民间交流。

据新华社报道，王沪宁星期二（12月13日）在北京出席第十一次中国全国台湾同胞代表会议。他首先肯定各级台湾同胞联谊会过去五年的工作，他说，各级台联深入贯彻习近平关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，坚决落实中共中央对台湾工作大政方针和决策部署，为推动两岸关系和平发展、深化两岸各领域融合发展发挥了重要作用。

王沪宁说，中共二十大报告阐述了新时代中国共产党解决台湾问题、实现祖国完全统一的政策主张，提出新征程上推进祖国和平统一进程的目标要求。

他要求各级台联组织深入学习贯彻中共二十大精神，坚定不移推进祖国统一大业，积极促进两岸民间交流，深化两岸各领域融合发展；着力加强自身建设，不断推动台联工作高质量发展。

开幕式由全国台联会长黄志贤主持。中国政协副主席、台盟中央主席苏辉代表台盟中央致贺词。中国侨联主席万立骏代表各人民团体致贺词。中共政治局委员、中央统战部部长石泰峰出席开幕式。

这次会议为期两天，来自中国各省、自治区、直辖市和有关单位的台胞代表共300多人参会。

会议将审议通过全国台联第十届理事会工作报告、全国台联章程修正案，选举产生全国台联第十一届理事会及其领导班子，表彰全国台联系统先进集体和先进工作者。