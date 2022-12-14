王鸿薇提上任目标 要让苏贞昌陈明通下台

投入台北市立委第三选区补选的台北市议员王鸿薇提出“上任四大目标”，称自己若选上立委，她要台湾行政院长苏贞昌、国安局长陈明通下台，还要和国家通讯传播委员会（NCC）、竹科管理局算总账。

王鸿薇星期三（12月14日）在脸书发帖称，她参选议员，除了提出中央施政具体方向，还会针对政府施政弊端，一一监督、举发，“让这些黑暗的角落，无所遁形，为人民发声”。

王鸿薇写道，她的第一个目标是苏贞昌下台，她认为苏贞昌态度傲慢、恋栈权位，多次在议场恶言羞辱在野立委，漠视民意，甚至不分蓝绿，民进党立委高嘉瑜、议员王世坚等都要求他下台，另外，苏贞昌之女承包标案也备受争议。

王鸿薇又写道，陈明通败坏学术伦理，也该下台。新竹市前市长林智坚、桃园市长郑文灿等政治人物论文涉抄袭，陈明通至今仍未对此负责，道德根本不适任，还欺上瞒下，提供错误消息给蔡英文，对自己指导抄袭论文，未据实以报，更让学术价值荡然无存。

王鸿薇又说，NCC争议不断，数位中介服务法草案内容被指过度监控，侵犯言论自由。媒体人周玉蔻节目中公开用张淑娟照片，相关言论严重危害个人隐私权，NCC至今没有裁罚。另外，竹科管理局放任公共财产受侵害，林智坚论文侵权，目前学校已经确认抄袭，但是竹科管理局未依照职权提告，有包庇之嫌。

王鸿薇12月2日接受在野的国民党征召，参加台北市长当选人蒋万安留下的第三选区立委席次补选。执政的民进党则征召“壮阔台湾联盟”理事长吴怡农，与王鸿薇对决。中选会公告在1月8日补选。