香港虚拟币交易平台AAX倒闭 合伙人失联

全球第二大虚拟货币交易平台FTX申请破产保护引发倒闭潮，香港交易平台AAX上月中突然倒闭，高层跳船，员工遭遣散，投资者无法提取存资产。 AAX幕后主脑苏伟毅（Victor Su）亦担任香港另一券商的股东兼董事，该公司CEO承认，苏伟毅失联，或致挤提和资金链断裂，公司面对经营困难。 AAX的高层亦与一间香港和一间新加坡的虚币平台有关联，但两间公司都予以否认。

据香港01报道，AAX是香港虚拟货币交易所，2018年创立，AAX为“Atom Asset Exchange”（原子资产交易所）之意。 11月13日AAX发通告称要“系统维护”无法交易，员工被通知即日起在家工作，但到11月28日，员工无法再登入公司系统和电邮，才知道公司出事。

公司副总裁卡斯特林（Ben Castlin）亦在推特（Twitter）上称已辞职，声称曾经为社群努力争取，但没有任何一项被公司接受，又称目前交易所不复存在，品牌信任已荡然无存。

多名在香港和台湾的受害投资者透露，AAX以高息吸引存放美元等值稳定虚拟货币USDT，年息高达80%，但目前无法提取所有资产。他们组成的网上群组，有超过2000人，不少人表示损失几万至几百万港元，估计过亿港元资产被冻结。

记者就事件向AAX官方电邮发信查询，该邮箱已无法接收邮件。

记者调查发现，AAX股权复杂，高层与香港、新加坡的其他虚拟货币、加密货币平台有关联，更牵连的香港的证券公司。 AAX的老板为苏伟毅（SU Weiyi），英文名为Victor，1985年在福建出生，持有中国大陆护照和香港身份证，在香港、台湾、大陆、新加坡和多个离岸岛国开设多间公司。

AAX以非洲岛国塞舌尔注册的”AAX Limited“，与客户签署交易协议，而在香港，部份业务则以本港注册的原子国际科技有限公司（Atom International Technology Limited）、Qumulate Limited名义招聘和营运。原子国际科技唯一股东兼董事为苏伟毅，陈振雄是前董事；Qumulate董事兼股东，为AAX前副总裁卡斯特林（Ben Castlin）。

香港注册的AAX Technology Limited，母公司为开曼群岛注册的Atom Holdings，苏伟毅是前股东和董事，现在董事为陈振雄（CHAN Chun Hung）。

陈振雄常以”Thor Chan“之名接受访问，是AAX的创办人兼前CEO。陈仍担任香港另一间虚拟货币交易所”Hong Kong BGE Limited“的董事。 BGE为上市公司”HKE Holdings“的子公司，根据HKE网站介绍，BGE”正在开发一个全球金融科技平台，旨在为多种资产类别，特别是虚拟资产和股票提供交易平台“。

HKE的执行董事兼主席，是特首选委、九龙社团联会首席会长连浩民。陈振雄接受查询时称，早于一年多前已经辞任AAX的所有职务，但手续问题，忘记辞任”AAX Techonology“的董事，或忘记将此公司解散，此公司无实际营运。他说：”当时与公司（AAX）说辞任所有公司的董事，其他都辞职了，这一间公司还在这里，现在要交给律师处理。这间公司没聘请任何人、没有营运纪录、没有交易。“

陈振雄强调，对于AAX倒闭事件并不知情，目前担任董事的BGE，与AAX无任何关联，而BGE正向证监会申请虚拟货币交易所监管牌照，但不便透露申请进度。

AAX大老板苏伟毅，在香港亦设有”维高资本有限公司“（Vico Capital Limited），该公司原名为原子国际投资有限公司（Atom International Investment Limited），苏伟毅是最大股东兼董事。

维高资本的业务包括证券、私募股权、资产管理等，持有香港证监会发出的1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、9号（资产管理）牌照。

维高资本董事、股东兼CEO梁浩明说，知悉近期AAX倒闭事件，强调AAX与维高无关联，但他承认，AAX出事后，已无法联络苏伟毅，”这里的经营我都要靠他们的资金，现在他们又失联，这里可能又不能继续经营下去。“他又说，事件令维高有挤提风险，”这件事对我们影响很大，有些客要提钱和股票，对我们公司失去信心。可能我们都会面对经营困难。“

AAX的首席战略官（Chief Strategy Officer）石乐琦（SHEK Lok Kei），英文名为Kiana，同时在新加坡虚拟货币交易所Digifinex担任要职，是新加坡注册公司”Digifinex Foundation Ltd“的董事，以及香港注册公司”DGFX HK Limited“的董事，后者的母公司为开曼群岛注册的”Digifinex Global Limited“。

Digifinex发声明，与AAX无任何关联，石乐琦因为个人原因已于2021年初从DigiFinex退出公司日常具体管理事务。

香港财经事务及库务局指，AAX并不是获证监会发牌的虚拟资产交易所。证监会呼吁投资者注意，若该等平台与香港并无任何连系，证监会对它们未必有监管权力。