美国已有六州禁止政府设备装TikTok

美国越来越多的州正在出台措施，要求州政府所有的移动设备禁用TikTok。

据美国之音报道，本月，美国南卡罗来纳州州长麦克马斯特（Henry McMaster）、德克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）、俄克拉荷马州州长斯提特（Kevin Stitt）和马里兰州州长霍根（Larry Hogan）先后发布了禁止在州政府所拥有的电子设备上使用TikTok的指令，理由是TikTok对网络基础设施形成了安全风险。

此前，南达科他州州长诺姆（Kristi Noem）11月28日发布行政命令，禁止州政府雇员和合同制员工在州设备上使用TikTok。

截至星期一（12月12日），美国至少有六个州出台了禁止州政府设备安装TikTok的限令。有迹象显示，有更多的州即将出台类似措施。

全面禁止TikTok可能获得美国的民意支持。美国民调公司拉斯姆森报告（Rasmussen Reports） 12月9日公布的调查结果显示，68% 的可能美国选民支持部分国会议员提出的在美国禁止TikTok的提议，其中43%的人强烈支持TikTok禁令。

这项民调显示，有24%的人反对禁止TikTok，其中12%的人表示强烈反对。

数字进步研究所主席塞耶强调，各州发布对TikTok的禁令，凸显了美国联邦层面亟需在TikTok的安全问题上尽快出台明确指令。

他说：“持怀疑态度的人可能会说，这主要是象征性的。 但我认为，即使（州禁令）不像大多数呼吁全面禁止TikTok的人所希望的那样有效，但它至少向总统发出信号，表明如果你（总统）确实想采取禁止 TikTok 的路线，你会获得支持。”