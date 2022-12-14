中国国内客运回暖 多家航司计划加大运力投入

中国放宽疫情管控措施，优化出行相关政策后，航空市场信心大增，多家中国航司表态称国内客运回暖，计划加大运力投入。

据澎湃新闻星期三（12月14日）报道，包括中国东方航空、吉祥航空、海南航空在内的多家航司均在12月7日“新十条”发布后出现航班量持续上涨趋势，并计划从本月中下旬起持续加大国内航班运力投放，以满足出行需求。

新十条提出，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。同时，星期二（13日）起“通信行程卡”服务正式下线，使民航市场开始进入高速复苏的快车道，整体出行意愿倍增。

据飞常准民航看板数据，自12月2日起，中国国内航班量触底反弹，日均执行客运航班量重回3000班次以上。随后7日提升至4000班次以上，9日为近2个月首次突破5000班次，11日、12日突破7000班次。

吉祥航空称，计划自12月中下旬起全面恢复包括广州、贵阳、成都等多个重点城市的航班规模，预计每日平均航班量增至近250班，相比12月上旬航班数量翻番，基本达到2021年同期水平。同时也将针对春运返乡、各地招商引资等个人及商旅出行需求，推出国内、国际包机服务，助力各地经贸不断向好发展。

东方航空则说，星期一（12日）的国内航班量达1379班次，相较12月1日的国内航班543班次，增长超过150%；当日东航运输旅客近14万人次，相比月初增长近140%。这是自暑运后，东航航班量受疫情反复影响持续陷入低谷后迎来的快速回升期。

东航还说，目前已有多地向东航发函商请航班恢复事宜，东航正在就有关工作加快对接和准备，及时研判风险，不断优化措施，高效统筹疫情防控、运行安全和行业恢复发展。

春秋航空则透露，“新十条”发布后，春秋航空的航班量从每天250多班环比迅速增长，星期二已经接近350班，旅客运输量也在快速攀升。从售票情况来看，机票查询量和预订量正在快速上升，新十条公布后，春秋的机票当日查询量增长了30%，周环比增长100%，尤其是春运节前的机票备受旅客关注。

海南航空有关负责人也说，星期一海航国内航班总量358班次，相比12月1日国内航班量138次，环比增长超过159%，当日海南航空运输总旅客量3万8400人次，相比12月1日增长176%。

