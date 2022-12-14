赖清德登记参选台湾民进党主席

台湾民进党在“九合一”地方选举败选后，台湾总统蔡英文辞去党主席职务，副总统赖清德星期二（12月14日）正式登记参选党主席，称要让民进党成为更值得人民信赖、托付的政党。

据东森新闻网报道，赖清德上星期四（8日）致电蔡英文，报告参选党主席的决心，获得蔡英文祝福，并在脸书宣布了参选党主席的决定。不过，由于他7日确诊冠病，仍处于自主管理期间，赖清德委托文化部前部长、青平台董事长郑丽君星期三前往民进党中央党部登记参选。

郑丽君也代赖清德发表简短谈话，感谢各界对他的关心和鼓励，称他从政20多年来，为守护台湾人民的幸福而努力，始终有个坚定的使命感，在民进党最需要重新检讨反省、再出发的此刻，有责任勇敢承担。

郑丽君说，赖清德还说，面对未来的挑战，他希望完成四项工作：第一，重整旗鼓协助稳定政局，要在最短时间调整步伐，检讨反省重新出发，继续成为推动台湾向前的动力，因此将提出下阶段发展愿景凝聚民众；第二，深刻检讨，赢回人民的信任，将秉持民主开放的精神，扩大党与社会连结，与青年世代对话，让民众生活获得更多支持；第三，广纳人才，引领创新进步，民进党将以公平机制，让更多有才能的人可以为台湾贡献专业，并促进跨世代交流合作，成为更开放、进步、有力的政党，也要与不同领域、中央及地方的人才一起打拼；第四，守护台湾，促进民主和平繁荣，台湾面对威权主义扩张、疫后振兴，要凝聚各界力量提升台湾的韧性和实力，维护区域和平促进繁荣。

郑丽君还说，赖清德特别强调，每一份对民进党的鞭策都是源自对台湾的期待，期盼与所有党员一起携手努力、做贡献，让民进党蜕变成更好的政党，为台湾带来长远的愿景。

民进党将于明年1月15日补选党主席。