中国农村自来水普及率达到87%

中国水利部宣布，中国农村自来水普及率已达到87%。

据中新社报道，水利部星期三（12月14日）对外公布2022年中国水利基础设施建设有关情况。据介绍，今年以来，中国加快水利工程建设进度、一批工程发挥效益。农村供水工程已完工1万6196处，提升了7449万农村人口供水保障水平，全国农村自来水普及率达到87%，比年度目标提高了两个百分点。

中国水利部农村水利水电司司长陈明忠说，中国饮水安全脱贫攻坚成果得到巩固，强化农村饮水状况全面排查和动态监测，已排查并推动累计解决389万农村人口饮水不稳定问题。组织对150个县近5000户用水户开展了暗访检查，其中脱贫户占到25.5%，及时发现问题、解决问题，坚决守住了供水安全底线。

此外，水利部会同国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局印发《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》，指导各地加快规模化供水工程建设，经过大力推动，截至12月初，农村规模化供水工程已建设完工1852处，规模化供水工程覆盖农村人口的比例达到56%。

“下一步，水利部将继续强化督导调度，在超额完成今年农村供水各项目标任务的基础上，统筹谋划好明年工作，确保农村供水保障水平持续得到提升。”陈明忠说。