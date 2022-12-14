中国社科院建议明年GDP增速定在5%以上

中国社科院建议，中国将2023年GDP增速定在5%以上，赤字率提升至3%左右。

据21世纪经济报道，由中国社会科学院主办的“2023年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”周二（12月13日）在北京举行，中国社会科学院原院长、学部主席团主席谢伏瞻说，中国经济长期发展向好的基本面没有改变，超大规模的市场优势依然突出，产业链供应链体系完整，宏观经济政策也有空间，加上基数相对较低，明年实现5%以上的经济增长是十分必要也是有条件的。

社科院数量经济与技术经济研究所所长李雪松主题报告。他介绍，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈明显复苏态势，经济运行整体好转。建议2023年GDP增速设定在5%以上，在实际执行过程中可力争实现更高增速。

中国社科院还建议2023年将赤字率设定为3%左右，适度放宽专项债的适用范围，保持实体经济信贷总量平稳增长，结构性货币政策工具重点促转型、补短板。其中，稳健的货币政策要精准有力，为实体经济营造平稳的货币金融环境。

中国社会科学院原副院长、中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉在报告会上说，2023年中国经济将要回归常态，但是可能是个新的常态。如果2022年中国人口达到峰值，那2023年将进入一个崭新的时代，叫人口负增长时代。

蔡昉说，中国劳动年龄人口2011年出现负增长到目前为止，中国属于劳动年龄人口负增长的缓慢期，给了一个缓冲来做准备。但是，当总人口达到峰值之后，劳动年龄人口下降的速度会加快，这对劳动力、人力资本、资本回报率、生产率等的影响将来可能会加倍呈现出来。

