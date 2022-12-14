广西公安厅原副厅长唐斌被双开

广西壮族自治区公安厅原中共党委副书记、副厅长唐斌被开除党籍和公职（简称双开）。通报称唐斌背弃初心使命，以权谋私，非法收受巨额财物。

中共中央纪委星期三（12月14日）通报称，唐斌丧失理想信念，背弃初心使命，毫无纪法底线，知法犯法，执法违法，将公权力当做攫取私利的工具，疯狂敛财。与他人串供，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请。

通报还称，唐斌在组织进行谈话、函询时，不如实说明问题，在干部选拔任用方面为他人谋利并收受钱款；利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人非法收受他人财物，数额特别巨大。

通报指出，唐斌严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经广西壮族自治区纪委常委会会议研究并报自治区党委批准，决定给予唐斌开除党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，唐斌出生于1969年9月，是广西全州人，曾在广西南宁市公安系统工作多年，历任南宁市政府副市长和市公安局局长、党委书记。2018年，他出任自治区公安厅党委副书记、常务副厅长。今年8月9日，中央纪委通报唐斌接受审查调查。