违规倒卖茅台牟利 中国市监总局一官员被双开

中国国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局反不正当竞争处原处长吴心旷被开除党籍和公职（简称双开），他涉及多项问题，其中包括违规倒卖茅台酒牟利。

中共中央纪委国家监委星期三（12月14日）通报称，吴心旷丧失理想信念，背弃初心使命，毫无纪法意识，对党不忠诚不老实，违反政治纪律，与他人串供，销毁、转移、隐匿证据，对抗组织审查。

通报称，吴心旷违反中央八项规定精神，多次收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金，接受管理和服务对象的宴请，多次违规使用领导干部专车。

通报称，吴心旷违反了组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织进行谈话时不如实说明问题；违规倒卖茅台酒进行营利活动；违规干预商标评审事项，打探、泄露尚未公开的商标评审信息。

吴心旷还利用在国家市场监管总局的职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物。

通报称，吴心旷严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪、巨额财产来源不明犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，甚至在十九大后仍不知止，性质严重、影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共国家市场监督管理总局党组研究决定，给予吴心旷开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组研究决定，给予吴心旷开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，吴心旷1982年7月生，是安徽庐江人，长期在中国国家工商总局和市场监管总局工作。

吴心旷在今年6月因为涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。今年7月，他被免去市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局反不正当竞争处处长的职位。