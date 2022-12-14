中国国务院联防联控机制：保障好群众就医用药是当务之急

中国出台“新十条”、进一步放宽疫情管制措施一周之际，国务院联防联控机制强调，当前中国疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。

中国国家卫生健康委新闻发言人米锋星期三（12月14日）在国务院联防联控机制新闻发布会上说，目前各级医疗机构正在优化流程、扩容资源、增加力量，统筹做好疫情防控、冠病患者救治和日常医疗服务，全力解决群众的急难愁盼问题。

米锋说，要发挥城乡三级医疗卫生服务网作用，加强感染者分级分类救治；发挥社区医疗卫生机构、互联网医院作用，方便群众获得健康咨询、就医指导和预约诊疗等服务；加强风险人员健康管理和健康监测，切实保障老年人、孕产妇、儿童和慢性基础性疾病患者等得到及时、有效、便利的医疗服务。

中国卫健委医政司司长焦雅辉在发布会上明确，医疗机构对于急危重症患者，不得以任何理由拒诊或者推诿。

焦雅辉介绍，现在全国各省都出台了相关措施，医疗机构也在进一步细化相关举措。他指出，目前已要求医疗机构都开设相关区域，按照患者就医需求进行接诊，要求所有医疗机构要接诊所有的核酸阴性和阳性患者。

另一方面，针对冠病治疗药品的生产保障问题，中国工业和信息化部消费品工业司副司长周健说，各地按照患者优先、精准投放的原则，优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品的供应。同时，组织大型网上药店，开发患者线上购药平台，经实名认证上传抗原检测证明等方式，及时向患者配送药品。

周健说，总体看，中国冠病治疗药物产能能够满足患者用药需求，不过随着近期患者人数增加，用药需求激增，部分地方、部分品种出现了紧。他说，有关部门千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序，精准投放，努力缓解买药难的问题。

周健指出，抢购与囤药会导致真正需要药物的患者购药困难，面对当前大量的需求，药品精准投放是解决资源错配，避免药物浪费的关键。

周健说，工信部派出驻企特派员，会同当地有关部门保障重点药物的生产供应，及时帮助解决物流、用工、用水、用电、原材料采购等方面困难，并支持企业加班加点、争分夺秒，开足马力，迅速进入满负荷的生产状态。他说，中国医药工业基础坚实，相信在各方的共同努力下，相关药品的产能会很快得到释放，能够有效保障群众的用药需求。

