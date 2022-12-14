分析师：台湾经济下行风险将接棒通胀威胁

在目前通胀仍高于警戒区的情况下，经济学家预估台湾央行本周会议料将连续四个季度升息，然而台湾出口接连衰退也预告着经济下行风险，市场正紧盯会后声明以研判本轮升息是否终点已至或是明年再续。

据彭博社报道，台湾央行将在周四（15日）召开决策会议，调查显示，19位受访经济学家一致认为指标重贴现率将调升12.5基点至1.75%，累计本轮升息幅度将达62.5基点。

法国兴业银行驻港经济学家米歇尔·林（Michelle Lam）于周二受访时说，预计央行本次升息主要是因为通胀持续高于2%，以及美联储依旧会升息。她并认为台湾核心通胀下滑可能要一段时间，不能排除明年三月再升息一次的可能。

台湾央行总裁杨金龙周一重申货币政策是否持续紧缩将视台湾的通胀率，以及台湾经济增长受全球经济的影响情况而定；且若明年通胀可以在2%以下，是可以接受的。

根据主计总处最新数据，CPI年增率11月份降至2.35%，并预计明年全年放缓至1.86%，相较其他国家来得温和。另一方面，台湾经济依赖的出口在11月份创下逾六年最大衰退，对于经济下行风险与通胀压力之间的拿捏，让经济学家对升息终点的看法并不一致。

着重在通胀的经济学家普遍认为还有升息空间，星展银行经济学家马铁英说，明年第一季通胀仍会在2%左右，且经济维持正增长可给予央行再升息一次12.5基点的基础。

侧重经济前景的国泰世华银行经济学家林启超周二在记者会上点出，美国10年公债利率走势已经在反映景气衰退，而美国与中国为台湾主要出口国，其经济低迷势必会影响到台湾，且预期明年第一季至第二季初出口冲击最严重，因此央行明年3月不见得会再升息。

同时市场还关注央行是否再次调升存准率。杨金龙于9月时说，M2为存准率调整指标，如果M2年增率稳定回到4.5%左右就考虑不再调升。

牛津经济研究院经济学家陈进来分析认为，考虑到央行认为存准率对于回收市场流动性与抑制通胀效果大于重贴现率，并且对经济影响较小，预期还会调升25基点。