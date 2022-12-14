阿里巴巴多业务推出商家帮扶举措

针对线上线下中小商家、产业带工厂、外贸企业对生意恢复的迫切需求，阿里巴巴旗下多个业务推出多项举措。这些举措将帮助中小商家解决资金、原材料和物流问题；帮外贸商家拓展市场“抢”订单；利用数字技术帮助实体经济恢复。

据央广网报道，淘宝天猫于星期三（12月14日）推出一系列举措，着力帮助解决商家面临的资金、原材料采购、物流保障等问题。

针对一部分中小商家面临的经营资金紧缺问题，淘宝天猫联合网商银行，从2022年12月至2023年2月，对符合条件的商家给予百亿规模的信用贷临时额度支持。

为了保障原材料采购，让中小企业能够快速投入生产制造，淘宝推出企业采购平台，稳定供应中小企业生产所需的平价生产物资。

物流保障方面，菜鸟进为商家提供智能分仓服务，商家最快三天可入仓；在中国50城增设专属临时分仓场地，为商家发货提供兜底保障。

为帮助中国外贸企业接触海外专业买家，拓展海外市场，阿里巴巴国际站星期一（12月12日）启动“Digital Hybrid Trade Show”专项行动，将推出至少100场“数字化混展”，覆盖包括美国、德国、印度、巴西等十余个重要目标市场。

中国本土跨境电商平台速卖通也在14日宣布，增加加码三项措施帮中小企业抢单，包括：举办商机对接会、春节期间照常发货、在重点海外市场加大投入等。

据了解，接下来的一个月，速卖通将在全国20个城市举办36场海外商机对接会，帮商家洞察行业趋势，了解最新商机，覆盖深圳数码、广州服饰、杭派女装等多个产业带。速卖通还在海外市场加大投入，在韩国市场持续开展“百亿补贴”活动，明年还将在重点市场举办多场大型线下活动，帮外贸商家收获更多订单。

菜鸟国际于12日推出“国货出海”保障措施，为中国外贸商家出海保障物流畅通，把“抢”到的订单运出去。

另外，为数字技术更好服务实体经济高质量发展，淘宝直播12月14日宣布将投入百亿流量，重点扶持产业带直播小店和中小主播。

为了帮助解决部分地区的农产品销售难题，淘宝村播计划还启动“助农专项”，已覆盖千余款欠发达地区的优质农产品；并将建成“云端农贸中心”，帮更多优质农产品通过数字化方式拓展销路。

针对线下的餐饮商家，饿了么为新商家开通“绿色通道”，最快1小时内上线外卖业务。对此前因疫情暂停营业的商家，饿了么还提供“歇业保护”，保障无缝衔接恢复生意。

旅行服务平台飞猪于12日启动“你好，明天”计划，推出17项措施支持旅游业振兴，延续并扩大一系列费用减免措施，帮商家改善经营状况。将从计划中获益的包括旅行社商家、中小酒店、中小民宿等。