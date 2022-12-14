港议员质疑教育局为何不资助学生考普通话

针对有香港立法会议员质疑为何学生考雅思（IELTS）英语测试可以获得教育局资助，报考中国国家语委普通话测试却没有，香港教育局局长蔡若莲称，教育局会密切留意情况，如果有需要会研究如何进一步推动学好普通话。

据星岛日报报道，香港民建联议员郭玲丽星期三（12月14日）在立法会会议中，提出上述质疑，并询问当局是否会考虑资助全港专上学院学生在毕业年份，如免费报考雅思一般，免费报考国家语言文字工作委员会（国家语委）普通话水平测试。

蔡若莲说，各大学对毕业学生的普通话水平都有要求，提供训练及课程，局方会密切留意情况，如果有需要会研究如何进一步推动学好普通话。

针对郭玲丽希望教育局可以掌握考获国家语委普通话水平的教师人数，蔡若莲透露，香港有6230名教师符合教师语文能力评核（普通话）的要求，但教育局没有收集考获国家语委普通话水平测试的二级乙等或以上成绩的教师人数。

蔡若连指出，香港本地的教师普通话能力评核的范畴比国家语委的普通话考试，所涉范畴更广，包括应变、课堂应用等。

另一方面，针对有关以普通话教授中文科（普教中）的政策，蔡若连说，香港教育局一向积极推动普通话教学，不过根据过往的研究发现师资条件、学校语言环境等因素会影响教学的效能，因此不适宜一刀切在学校全面推行普教中，交由学校按自身情况决定。因此，目前教育局没有全面统计普教中的学校数目。

