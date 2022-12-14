网传一医学生带阳上班后猝死 华西医院回应仍在全力抢救

网传一名四川华西医院23岁研究生一年级医学生，冠病确诊阳性并且出现发热症状后被迫带病上岗，在一线工作时猝死，引发关注。华西医院回应该学生病危，但仍在全力抢救中。

“华西医院称医学生发烧3天还坚持上班不实”和“华西医院通报医学生阳性病危”词条在星期三（12月14日）先后登上微博热搜第一，引发网民热议。

据红星新闻报道，四川大学华西医院微博回应称，该生为心源性疾病引发的呼吸心跳骤停，目前病情危重，医院正在组织专家团队尽最大努力挽救学生生命。

通报称，2022年12月13日晚，四川大学华西临床医学院研究生陈某某在寝室突发疾病。

通报指患病学生是，陈某某，男，23岁，山西省大同市人，四川大学华西临床医学院2022级硕士研究生。

通报说，他在星期二（12月13日）9时35分每日健康打卡报告正常，下午完成临床实习后，17时左右离开科室。因自感不适，17时32分在华西医院急诊科专设的院内员工/学生通道就诊，取药后回到宿舍休息。

通报称，陈某某傍晚20时20分突然晕倒，室友及周围同学立即对其抢救，同时拨打120紧急送入华西医院急诊科。

通报也称，学校和医院领导已组织多学科专家开展全力抢救，初步诊断为心源性疾病引发的呼吸心跳骤停，目前病情危重，医院正在组织专家团队尽最大努力挽救学生生命。