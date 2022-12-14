下午察：中国人人抢当“药神”？

经历近三年的动态清零政策后，中国终于松绑防疫措施。

生活虽逐步回复正常，无需再受各种二维码支配，部分民众却似乎惊多过喜，纷纷冒着寒冷外出排队买药或上网抢药，就为迎战冠病病毒浪潮来袭。

这一切始于中国官方11月11日发布的“二十条”优化冠病疫情防控措施。核心主要围绕几个点：缩短了密接等人员的集中隔离期限、推进冠病病毒疫苗接种，加快冠病治疗相关药物储备等等。

当时就有舆论认为，这是官方在为防疫措施松绑后出现的疫情大规模蔓延做准备。至于准备的关键，当中提到的药物，就扮演了举足轻重的角色。

根据中国国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组11月11日发布的公告，官方呼吁中国各地各部门“要做好药物供应储备，满足患者用药需求，尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。此外，要重视发挥中医药的独特优势，做好有效中医药方药的储备。加强急救药品和医疗设备的储备”。

从字面上看，这一段话不带过激情绪字眼，但对于那些早已习惯待在防疫泡泡内的民众来说，字里行间看出警讯：疫情要杀到，赶紧买药去。

果然，这恐慌情绪立即体现在具体行为上。

北京一名送货员12月7日从一家药房提取一堆药物。（路透社）

举例来说，在邻近中国首都北京的河北省会石家庄市，在官方11日宣布放宽防疫措施后，当地感冒类药物的销量大增，而且多家连锁药店感冒药也断货，甚至中成药连花清瘟胶囊生产商以岭药业总部内部也出现抢购现象。另外，中国最大在线医疗健康平台京东健康称，11月28日至12月4日那一周的抗原检测试剂销量较上一周暴增344%。

这一画面，与两年多前的情况截然不同。

在疫情暴发初期，中国多个省市启动发热药品、咳嗽类药品实名登记措施，加上当时疫情不如目前严重，因此在一定程度上缓解药品抢购潮。

当下，随着感染曲线不断往上走，越来越多人的心情感到焦虑，这股“抢药潮”也逐渐失控，还衍生各种荒腔走板的现象：有人开始扫买退烧咳嗽药物，无论自己还是家人有没有生病；有人开始在药房外排队买药，尽管天气冷飕飕；也有药房开始囤积药品，希望乘机捞一笔疫情财。

这些现象在官方于12月7日推出冠病疫情防控措施“新十条”后，更是不断被放大和变本加厉。

比如，部分城市地区的民众，开始转向县城及农村买药，社交媒体上还出现“异地购药攻略”的视频，导致广西等地县城的防疫药品被扫货一空。另外，海外多款仿制的冠病口服药也通过代购流入中国市场，并出现热销、脱销情况。

不仅如此，据报感染冠病的医生也买不到药，许多不具冠病疗效的物品也乘着“抢药潮”映入公众视野，比如黄桃罐头。专家说，黄桃罐头里含糖类、维生素和果胶等，能够补充人体所需营养和能量，但对于治疗感冒没有作用。换句话说，对于冠病也起不到任何疗效。

北京一家药房贴着抗原试剂盒以及连花清瘟无货的通知。（互联网）

这股“抢药潮”还波及香港、澳门、台湾三地。

据报道，香港最近出现了民众抢购止痛退烧药、药房实施限购的情形。一些居民在香港大量购买部分牌子的止痛退烧药，寄回或带回大陆。港媒引述香港九药房总商会副理事长张德荣说，除了油尖旺区的药房外，全港药房都普遍出现止痛退烧药缺货，或只剩少量存货，特效药缺货最为严重。

与香港一海之隔的澳门也同样面临窘境。对此，澳门推出了限购药物措施，当地药监局向药房发出指引，消费者购买药品时，每人每次限购五剂冠病快速测试剂，以及一盒止痛退热类药物。

台湾的情况有些不同，多了层政治色彩。台湾食药署星期二（13日）说，目前确实有发现退烧药品在药局的销量增加的趋势，但无法确定民众购买的原因。台湾疫情指挥中心发言人庄人祥也证实此事，并暗示这与大陆“抢药潮”有关，他说：“人还没有进来，已经在发生了。”

然而，台湾行政院长苏贞昌对大陆“抢药潮”直言不讳。他说，为了避免台湾受到大陆“抢药潮”影响，链接两岸的“小三通”暂时不会重启。“从中国（大陆）人抢各种药品，可以知道有什么状况发生。”

两岸“小三通”是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆直接通航、通商和通邮，疫情暴发后的2020年2月10日暂停至今。台湾还没开放大陆民众赴台观光，目前只有商务、探亲与奔丧可以申请入境台湾。

根据“新十条”，官方允许具备居家隔离条件的无症状、轻症感染者，以及密切接触者采取居家隔离；也不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。同时，不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次等。

措施大幅松绑之后，意味着中国已进入到“与病毒共存”的阶段。大部分民众此前在“动态清零”之下被各种屏障保护着，一下子放开后难免感恐慌，于是一窝蜂抢买药物。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进就此也在微博发文说：“大家同时买一种东西，不挤兑才怪。所以，退烧药感冒药脱销了。而且，之前买退烧药有政策限制，突然千家万户都需要退烧药，政策衔接也有问题。”

至于政策衔接有什么问题，胡锡进没有详细说明。他认为，战略上是一次水到渠成的放开，战术上则有些仓促，但“这种仓促也是多数人愿意承受的，因为它是我们共同的新选择”。

12月7日，北京一家药店的工作人员在整理药品。（中新社）

众所周知，此前很长一段时间，中国官方因应疫情防控规定，任何人购买退烧、止咳等疫情防控药品都必须登记身份及相关信息。有媒体报道称，民众购买退热、止咳、抗病毒、抗生素“四类药品”，还很容易遭遇健康宝弹窗。这相信在一定程度上，抑制了民众对药品的采购需求。

措施松绑之后，民众购买“四类药品”无需再实名登记，买药需求加倍释放。据财新网报道，以退烧药布洛芬为例，不少北京药房反馈已经断货，补货时间不一。

经济观察网发布一篇题为《卖药人手记》的文章就提及，卖药人每天都会看库存变化，药备少了，怕不够卖，备多了，怕需求突然降下来，货就积压了。现在要备的货至少是以前的六倍，于是最近天天都在找货、送货。

为了安抚民众，中国官方接连出来信心喊话，除了呼吁民众不要抢药、囤药，商家不要乱抬价，也从政策层面加大药品的供给。

中国工业和信息化部消费品工业司副司长周健星期三（14日）说，已千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序，精准投放，努力缓解买药难的问题。

周健也说，工信部派出驻企特派员，会同当地有关部门保障重点药物的生产供应，及时帮助解决物流、用工、用水、用电、原材料采购等方面困难，并支持企业加班加点、争分夺秒，开足马力，迅速进入满负荷的生产状态。

北京五大药品批发企业之一的华润医药商业集团，据报也把350万盒抗疫药品放到北京近300家二三级医疗机构、2200余家社区中心站医务室等基层医疗和3000余家零售药店。北京如今处于疫情“震中”，感染人数居高不下。

此前，武汉市市场监管局星期天（11日）发文说，连花清瘟有上百种替代药，呼吁民众不需要抢购并拘泥于连花清瘟。“从中医原理上讲，连花清瘟是治疗风热外感的药物，也就是说，凡是在说明书上写明有治疗风热感冒、疏风、清热、化湿、解毒等作用的中成药，都能够缓解冠病病毒感染导致的身体不适症状。”

这些呼吁、喊话以及政策会否起到作用，有待时间验证，不过有专家已对此表示悲观。

民众12月14日在北京一家发热门诊外排队。（法新社）

英国广播公司（BBC）中文网引述香港大学医学院生物医学学院教授金冬雁说，“新十条”的一个大问题是产生混乱：“大家仍是之前的概念：哇，你开放了，我不敢上街了。那些恐惧还有无助感都很重。”

金冬雁分析称，之前反封控抗议反映的是部分民众对长期封控的不满，放开之后，一些老年人又为此感到害怕。他认为，这种混乱将演变成精神健康问题，“这个问题比病毒本身造成的问题还要大”。

总的来说，对于每个第一次与冠病打交道的中国人来说，寻求更多保障几乎成了一种本能，从心理层面而言可以理解。但不断买药、囤药，甚至吃药，朝着当“药神”的方向前进，将造成真正需要吃药的人买不到药，不需要药的人大量囤积，恐怕只会制造更多资源错配的混乱。