中国驻世贸代表批评美国是多边贸易体系的破坏者

中国对拜登政府的贸易政策发起严厉的公开批评，称美国政府已经成为“多边贸易体系的破坏者”（destroyer of the multilateral trading system）。

据彭博社报道，中国常驻世界贸易组织代表李成钢星期三（12月14日）在日内瓦讲话时称，显然，美国奉行“单边主义和霸凌式的霸权主义”。

李成钢在世贸组织四年一度评估美国贸易政策时称，拜登的政策令人想起其前任对国际商贸的“美国优先”态度。

他说，华盛顿将自身利益置于全球共同利益之上，借助自身的经济和科技实力霸凌其他成员国予以服从。

美国代表则没有就其更为强硬的立场道歉，称美国政府调整贸易政策，来因应一个“新的、更富挑战的时代”。美国驻世贸组织特使玛利亚·帕根（Maria Pagan）说，美国将始终决定什么符合其自身的国家安全利益，而非世贸组织的利益。

“我们不会就此道歉，”帕根在彭博获得的演讲稿中称，“这是主权的一项根本属性。”

“我们当前身处十分迥异的环境中，要对一些长期以来的假定进行仔细的评估，”帕根表示。

两国在外交层面彼此指责之际，美国称中国利用世贸组织规定的灰色地带，通过例如“中国制造2025”等项目为国内行业提供大量补贴。中国则称美国单方面对价值数千亿美元的中国出口商品加征关税，背弃了国际义务。