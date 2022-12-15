中国召回六名驻英国外交官 包括中国驻曼城总领事

两个月前在中国驻曼彻斯特（简称曼城）总领事馆门前的殴打事件有进展。北京已召回六名外交官，其中包括驻曼彻斯特总领事郑曦原。

在中共二十大开幕当天（10月16日），约40名长居英国的香港人到中国驻曼城总领馆外示威，随后有几名身份不明者从领馆内走出，与示威者发生肢体冲突，其中一名示威者称自己被拖进领馆范围内殴打。曝光的视频还显示，郑曦原曾拉拽一名示威男子的头发。事件迅速升级成外交风波。

据英国广播公司（BBC）中文网报道，英国外交部长克莱弗利对上述六人中没有一人将面临司法程序表示失望。英国曾要求他们放弃外交豁免权。允许警方就殴打事件向他们提问。

被召回的包括郑曦原，他曾向英国媒体承认自己曾介入事件，但否认自己袭击示威者，声称当时总领馆人员的生命受到威胁。

事件发生后，中国外交部发言人汪文斌在10月19日的例行记者会上告诉记者，中国已向英国当局提出交涉。汪文斌也说，有不法分子非法进入中国驻曼城总领馆进行恶意骚扰，导致中方人员受伤，中国领事馆安全受到威胁。

据报道，中国召回外交官的决定被视为希望缓和争端，避免中英之间就此进一步针锋相对。

英国官员表示，中国驻伦敦大使馆知道，如果外交官不同意参与警方的调查，那么将会有进一步的后果。这很可能包括那些外交官被宣布为不受欢迎的人并被驱逐出英国。

中国选择通过召回外交官来避免这种结果。

克莱弗利说，中国将郑曦原和其他五名官员召回，表明英国对这一事件的态度是严肃的。“我们将继续在世界舞台和国内遵守法治，我们希望其他人也这样做。”

克莱弗利在给下议院的一份书面声明中补充说：“我对这些人不会接受（警方）问话或面临司法感到失望......尽管如此，那些对曼彻斯特事件负责的人不再是，或很快将不再是驻英国的领事人员，这是正确的。”

英国政府已通知中国，六名外交官需要在本周内放弃外交豁免权。

克莱弗利说，这是应大曼彻斯特警方的要求做出的决定。

不过，中国驻英国大使馆发言人星期三（12月14日）强调，这是正常的人员轮换。“中国驻曼彻斯特总领事任期已满，不久前已奉调回国。”

据中国驻英国大使馆官网消息，发言人也形容，这是一起“反华分子故意挑衅、袭击总领馆人员、冲闯总领馆馆舍的暴力滋扰事件，严重损害中方总领馆及其人员安全和尊严，性质十分恶劣”。

发言人指出，中国已就事件向英国提出了严正交涉，并敦促英国切实履行国际法义务，采取一切必要措施确保中国外交领事机构馆舍和人员安全和尊严。