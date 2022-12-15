荷兰光刻巨头阿斯麦不满美国加码对华施压

荷兰芯片巨头阿斯麦（ASML Holding NV）的首席执行官温尼克（Peter Wennink）不满美国加码对华施压，称对于之前就存在的对华销售禁令，公司就已经“牺牲够多了”。

据彭博社报道，温尼克周二（13日）接受荷兰报纸新鹿特丹商报（NRC Handelsblad，NRC）采访时说，先进的极紫外光刻设备(EUV)被禁止售往中国，阿斯麦“只能投降”。

温尼克说：“我们从中国客户那里听到的消息是，中国方面正在调整他们的路线图，生产更多使用旧技术的芯片，相关设备仍然可以提供，因为这些芯片也是非常需要的。如果中国想要拥有能生产先进芯片的设备，必须购买非常尖端的薄膜沉积设备和刻蚀机，它们主要来自美国。”

他说，从中受益的是美国芯片设备制造商，它们超过25%的收入来自中国市场，而目前中国只占ASML销售额的15％。

温尼克指出，“美国人的意图是打击中国制造业，但也影响到我们的一个重要供应商，因为一些零部件是中国制造的，最终，中国制造的零件应该用于芯片机上； 阿斯麦现在也受到这些规定的间接影响。”

一位阿斯麦发言人周三证实了温尼克的上述评论。

眼下美国正敦促荷兰就对华芯片制造设备出口实施新的管制措施。荷兰和日本是除美国外世界上两个最大的先进半导体设备供应国。

知情人士透露，日本和荷兰原则上同意与美国一道加强对中国出口先进芯片制造设备的限制措施。