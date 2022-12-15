起诉书称前美飞行员帮助中国飞行员进行航母训练

美国指控在澳大利亚被捕的一名前美国飞行员，曾参与训练中国军方飞行员在航空母舰上降落。

据《华尔街日报》报道，上述指控出现在一份标注日期为2017年的起诉书中。华盛顿特区一家联邦法院上星期五（12月9日）披露了这份起诉书。今年10月份，前美国海军陆战队军官杜根（Daniel Edmund Duggan）在澳洲被拘捕。检察官指控杜根违反了美国军备控制法律并参与了一起阴谋。

杜根的律师此前表示杜根否认犯法，并指出澳洲是应美国的要求逮捕杜根，美国可能试图将他引渡到美国受审。

据报道，美国近期的主要盟友表达了对中国试图招募前飞行员并削弱西方军事优势的担忧。拜登政府将中国视为美国的头号安全威胁。鉴于中国正专注于打造一支航母舰队以抗衡美国，航母培训特别引起西方官员的关注。

英国国防部最近说，将通过立法等手段阻止和惩罚帮助训练中国军队的前军方飞行员。澳洲也说，将评估其阻止前军事人员帮助外国对手的规定。同时，美国试图起诉其他可能帮助过中国的前军方飞行员。

针对杜根的起诉书显示，向中国军方飞行员提供的航母进场和着陆培训是在中国和南非等地进行的，几个被指控的同谋（均未点明身份）也参与其中，包括南非一所在中国有业务的飞行学校，一家总部在中国的为中国政府获取军事培训服务的公司，还有另一名美国前军方飞行员。

起诉书称，杜根在2010年代初期通过南非的这所飞行学校向中国飞行员提供训练。一些同谋者还安排购买了一架T-2“橡树”（Buckeye）舰载教练机，专门用于训练海军航空兵在航母上的起降飞行，并提供虚假信息让美国政府签发了向南非出口这架飞机的许可证。

起诉书说，按照美国法律，政府在出口防务装备或防务服务前需签发许可证，或做出书面授权，如果出口对象是中国或中国公民，应拒发许可证。起诉书称，杜根和他的同谋者从未申请过向中国出口防务服务的许可。

起诉书说，杜根曾前往中国并收到过多笔付款，总额至少数万美元。起诉书称，杜根还曾商议向一家中国国有实体提供其他防务服务，包括评估军方的飞行学员，测试海军飞行装备，以及指导与航母飞机起降有关的战术、技术和程序。

报道说，杜根定于星期五（16日）在澳洲法院出庭。美国检察官在法庭文件中说，杜根已被拘捕，引渡程序正在进行，因此起诉书没有必要继续保密。

