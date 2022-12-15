中国11月消费降5.9% 降幅明显超预期

在多处传出疫情和限制措施下，中国11月的经济活动恶化，且在政府突然退出其防疫清零政策后的未来几个月可能会出现更多干扰。

据彭博社报道，中国国家统计局周四（15日）在一份声明中说，11月份社会消费品零售总额同比下降5.9%，低于接受彭博调查的经济学家下降4%的预估中值。

中国工业增加值同比增长2.2%，低于10月份的增长5% ，预估中值为增长3.5%。1月至11月不含农户固定资产投资增幅降至5.3%，经济学家预估为增长5.6%。调查失业率升至5.7%，为5月份以来的最高水平。

上个月，随着首都北京和其他地方的﻿新冠病毒病例增加，中国疫情恶化，引发更严格的疫情防控措施，限制人员流动、工厂生产并危及信心。

但随后当局突然放弃长期实施的清零战略，随着疫情的蔓延，给增长前景注入更多不确定性。地铁和交通数据等高频数据已经表明北京和其他地方的增长放缓。

另外，中国央行周四通过中期借贷便利（MLF）净投放资金1500亿元（人民币，下同，300亿新元），为今年3月以来首度超额续作MLF。在流动性面临季节性压力及债券市场持续遭遇理财产品赎回冲击之时，央行发出呵护资金面并提振市场信心的信号，并可能有助于促进经济复苏。

领导层已经表明，明年的重点将放在提振经济上，而非控制疫情，这表明可能会采取更多的财政和货币行动。

今年的经济增长预计将放缓至仅3.2%，如果不计入2020年疫情爆发后导致的经济衰退，这将是自1970年代以来的最低增速。

