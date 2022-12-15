发热患者激增 北京多家医院医护人员感染

由于发热患者激增，中国北京多家医院的医护人员感染冠病。预计未来一个月甚至更长时间内，全国医疗资源将持续受到挑战。

据中国慈善家杂志报道，北京首都医科大学附属北京朝阳医院发热门诊部星期二（12月13日）门口有一排临时搭建的简易帐篷。医护人员说，因为天气寒冷，考虑到排队人员的健康，院方前几天搭建了帐篷，改善患者的候诊条件。院方还给患者准备了热水，以及一次性纸杯。

长约30米的帐篷中，排队人群分两列，约有50人左右。记者观察，平均五分钟左右才能有一个人进入门诊。北京气温为零下5摄氏度，但由于刮风，体感温度要远低于实际温度。

北京朝阳医院作为被指定开设发热门诊的医疗机构，只是北京防疫政策放开后的一个缩影。这是社交平台上近日流传的一张北京市海淀医院药房窗口张贴的告示。旁边还有一则温馨提示：“全体药师带病上岗，请宽容对待。”“目前我院连花清瘟颗粒、金银花清感颗粒、金叶败毒颗粒、泰诺、泰诺林、日夜百服宁、布洛芬缓释胶囊暂时无货。”

在“新十条”发布实施后，医院就诊人数迅速增加，医疗资源紧张的问题也越来越严重。多家医院医护人员向记者反映，目前医院里大量医护人员感染，但“轻伤不下火线”，一些症状不是特别严重的医护人员不得不带“阳”上岗，否则医院很多科室就得停诊。

北京某三甲医院主任医生张弛（化名）透露，由于工作性质和特殊岗位，医生每天都要接诊大量新冠患者，他们感染的风险比其他人员更高。另外，放开后，看病的人剧增，医生的工作量繁重，太忙了休息不好，低抗力也会下降，形成恶性循环。

张弛说，医生对病毒有清醒的认识，他们并不担心自己被感染，毕竟这个病毒对健康危害不大，他们主要的焦虑来自对未来的不确定，不知未来疫情会如何发展下去。另外，有些医生连续工作好几天，晚上就睡两三个小时，身体吃不消。