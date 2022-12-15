中国央行自3月以来首次超额续作MLF

中国央行通过中期借贷便利（MLF）净投放资金1500亿元人民币（下同，约300亿新元），为今年3月以来首度超额续作MLF。在流动性面临季节性压力及债券市场持续遭遇理财产品赎回冲击之时，央行发出呵护资金面并提振市场信心的信号。

据彭博社报道，央行公告显示，星期四（12月15日）进行了6500亿元人民币一年期MLF操作，高于5000亿元的到期规模，彭博此前调查显示，多数经济学家预计央行将等额续作；利率维持在2.75%不变，与调查相符。

据报道，继月初降准释放长期资金约5000亿元后，央行继续通过MLF净投放长期资金，显示出在经济持续受到疫情影响、信贷恢复尚不稳固的情况下，央行持续在货币政策上发力，加大对经济的支持力度，同时满足银行负债需求，助力信贷扩张。此外，近期利率和信用市场持续遭遇理财产品赎回的冲击，收益率大幅飙升之下，央行提高操作规模亦能部分缓解流动性的燃眉之急。

盘初股债汇反应均不大，10年期国债期现货在平盘附近震荡，10年活跃券收益率近持稳在2.8850%。A股上证综指小跌0.3%，境内外人民币偏弱，均在6.96附近交投。

彭博社引述澳新银行资深中国策略师邢兆鹏分析说：“最近理财经理对债券的抛售表明，非银行机构需要更多流动性来缓解赎回压力。”

邢兆鹏并提到，银行也需要更廉价的资金来增加长期贷款，星期三（14日）1年期AAA级同业存单收益率已经升至2.78%。有了MLF注入的额外1500亿元，市场将能更从容的等待年底财政支出。

近期银行负债成本和需求持续上升，一年期AAA评级的同业存单发行利率星期三已上行至2.78%，高于一年期MLF利率2.75%。作为中国最大银行的工商银行上周也自2021年一季度以来首次发行同业存单。

宏观经济方面，上周召开的中共中央政治局会议提出，要推动经济运行整体好转，稳健的货币政策要精准有力。知情人士称，政策制定者正探讨将2023年GDP增长目标设在5%左右，进一步显示出政府正着力摆脱疫情影响，使经济尽早步入正轨。

然而11月信贷数据依然低迷，新增人民币贷款和社融增量均低于预期。早前公布的11月经济数据显示工业增加值、社会消费品零售总额均弱于预期，房地产投资、住宅销售额和失业率等数据也都显示经济面临的下行压力在增加。随着中国近期疫情感染情况加剧，国内的生产和消费料进一步受影响，稳增长仍需要政策呵护。

