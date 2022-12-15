王毅：无论形势如何 中马两国的友好情谊始终不变

中国国务委员兼外交部长王毅星期三（12月14日）同马来西亚新任外长赞比里视频会晤时说，无论国际国内形势如何变化，两国和两国人民之间的友好情谊始终不变。

据中国外交部官网发出的新闻稿，王毅向赞比里表示，中马是跨越千年的好朋友、好伙伴，在两国领导人战略引领下，中马关系始终保持健康稳定大方向。他并说，无论国际国内形势如何变化，两国和两国人民之间的友好情谊始终不变。

王毅也说，中共二十大为中国党和国家事业发展指明了前进方向，中国愿同马新政府接续友谊，深化合作，以明年中马全面战略伙伴关系建立10周年和后年两国建交50周年为契机，推动中马全面战略伙伴关系迈上新台阶。

王毅还强调，双方要加强高层交往和战略沟通，用好中马合作高级别委员会、战略磋商等双边机制，统筹推进各领域合作，朝着构建中马命运共同体的大方向共同努力。继续高质量共建“一带一路”，实施好东海岸铁路等重点项目，推动“两国双园”提质升级，打造更多合作新增长点，共同提升产业核心竞争力。加强人文交流合作，推动两国人员往来、旅游合作、文化交流早日重回正轨。

王毅最后说，中国支持亚细安团结和亚细安在区域架构中的中心地位，愿同马来西亚等亚细安国家一道，持续推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好建设，携手推动可持续复苏与发展，合力应对全球性挑战，共同维护地区和平稳定与繁荣。

据新闻稿，王毅与赞比里还就共同关心的国际地区问题交换意见。

