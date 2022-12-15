“辣条第一股”卫龙上市首日开盘破发 估值缩水六成

中国辣条食品公司卫龙星期四（12月15日）登陆港股联交所主板，上市首日开盘即跌破发行价，之后股价震荡。截至中午12时，卫龙报每股10.40港元（下同，约1.8新元），跌幅超过1%。

据财新网报道，卫龙此次IPO发行价为10.56港元，共发行9639.7万股，募资10.18亿港元，扣除发行等相关费用，募资净额约8.99亿港元。

据卫龙12月5日发布的招股书，招股范围定为10.4港元至11.4港元，拟募资10.03亿港元至10.99亿港元。卫龙最终定价位于下限区间。

此次新股发售中，10%为香港公开发售，90%为国际发售，另有15%超额配股权。香港公开发售与国际公开发售均获得超额认购，分别约为计划的15.3倍和2.6倍。考虑到香港公开发售的超额认购倍数在15倍至50倍之间，国际发售的1927.94万股重新分配至香港公开发售。

公开发行后，卫龙一二级市场估值倒挂。目前，卫龙市值约248.27亿港元，对应静态市盈率在30倍左右。而2021年3月Pre-IPO融资后的整体估值超过600亿元人民币（约120亿新元），对应当时静态市盈率73倍。

据招股书，卫龙此次IPO所募资金的57%将用于扩大和升级生产设施与供应链体系，其余款项将用于拓展销售网络、品牌建设、产品研发、业务数智化建设。摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为卫龙此次IPO的联席保荐人。

卫龙是中国最大的辣味休闲食品企业，由刘卫平、刘福平兄弟创立于2001年。2021年5月12日，卫龙提交递表港交所，并于当年11月15日通过聆讯。据招股书，在公司上市后，刘卫平、刘福平通过和和全球资本共同持股80.99%，为公司实控人。

据弗若斯特沙利文数据，中国辣味休闲食品市场相对分散。2021年中国辣味休闲食品市场规模约为1729亿元人民币，预计2026年将达到2737亿元人民币，年复合增速9.6%。