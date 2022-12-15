知情人士：福特和宁德时代考虑在美建设电池厂

福特汽车和宁德时代正考虑在美国密歇根州建设一家电池工厂，通过复杂的安排在不触及中美政治敏感性的情况下，享受新的税收优惠。

彭博社引述知情人士透露，密歇根州和弗吉尼亚州有望成为这座投资可能达数十亿美元工厂的所在地。该工厂将为福特的电动汽车提供磷酸铁锂电池。

知情人士说，两家公司正在考虑一种新的所有权结构，由福特100%拥有工厂，包括建筑和基础设施，而宁德时代负责运营并拥有电池制造技术。通过这样的安排，该工厂就没有宁德时代的直接金融投资，从而可以享受美国《通胀削减法案》下丰厚的生产税抵免。

知情人士也指出，由于中美紧张的地缘政治关系，中国政府不鼓励宁德时代到美国投资。彭博社8月报道，在美国众议院议长佩洛西访问台湾导致中美紧张局势进一步加剧后，宁德时代今年夏季暂停了在北美建设新厂的计划。

知情人士称，该提案只是自《通胀削减法案》8月份签署成法以来的一个选项，距离敲定还很遥远。《通胀削减法案》具体内容要求不明也影响了决定，在墨西哥和加拿大设厂的可能性也没有排除。

美国财政部将于本月底前发布指引，敲定《通胀削减法案》的内容要求和税收抵免。

“宁德时代仍在考虑在美投资事宜，我们尚未做出决定”，这家电池制造商在电邮声明中说。“关于我们在美国的投资，正在讨论的模式有多种，而且所有选择都纯粹且仅基于商业考量”。

该公司说，中国政府反对宁德时代在美国投资的消息“失实”。该公司已经达成协议，向福特出售电池，用于旗舰产品F-150 Lightning和Mustang Mach-E汽车。

福特在声明中表示，“我们与宁德时代的谈判仍在继续，我们没有新消息可宣布”。