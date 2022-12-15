中国基础设施投资连续七个月回升

中国国家统计局15日披露的数据显示，1月至11月，中国固定资产投资（不含农户）同比增长5.3%，保持稳定增长。其中，基础设施投资连续加快，连续七个月回升。

据中新社报道，中国国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，中国适度超前开展基础设施投资，加快布局新型基础设施建设，加强薄弱领域补短板，有力支撑了基础设施投资回升。

1月至11月，基础设施投资同比增长8.9%，增速比1月至10月加快0.2个百分点，连续七个月回升。其中，水利管理业投资增长14.1%，公共设施管理业投资增长11.6%，信息传输业投资增长8.7%，生态保护和环境治理业投资增长7.4%，道路运输业投资增长2.3%，铁路运输业投资由1月至10月同比下降转为增长2.1%。

中国在各方面支持重点领域设备更新改造，扩大制造业中长期贷款投放。1月至11月，制造业投资同比增长9.3%，快于全部固定资产投资4.0个百分点。

此外，随着中国经济发展水平提高，产业升级发展态势明显，高技术产业投资增势良好。1月至11月，高技术产业投资同比增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点。以电子、医药为代表的高技术制造业快速发展，相关投资大幅增加。1月至11月，高技术制造业投资同比增长23.0%。

罗毅飞还提到，大项目投资支撑作用明显。1月至11月，计划总投资亿元人民币及以上大项目完成投资同比增长11.9%，增速比1月至10月回落0.3个百分点，比全部投资高6.6个百分点。

从投资先行指标看，1月至11月，新开工项目计划总投资同比增长20.3%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长21.5%。