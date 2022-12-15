重庆荣昌4.0级地震 暂无灾情报告

中国重庆荣昌区周四（15日）发生4.0级地震，当地暂无灾情报告传出。

据中新社报道，中国地震台网正式测定：12月15日7时18分在重庆荣昌区（北纬29.30度，东经105.49度）发生4.0级地震，震源深度8千米。

重庆荣昌区市民李明刚透露：“我直接从梦中被摇醒了。”地震震感强烈，他准备冲下楼避险时，晃动就停止了。整个时间持续数秒，小区下方空地处有人停留避险，但没多久就返回家中。

地震发生后，荣昌周边重庆大足区、永川区、璧山区以及四川泸州市、隆昌市、泸县等地网民在社交媒体上均称有震感。记者所在的重庆中心城区距离震中位置109公里，未感觉到震感。

记者联系重庆市荣昌区消防救援支队，对方表示暂无异常，已派出一辆抢险车前往巡逻。

地震发生后，重庆市地震局第一时间向各单位通报震情信息，启动三级应急服务响应，并立即开展震后快速研判，组织荣昌及周边区县开展震感和灾情收集等工作。重庆市地震局称，截至目前，荣昌区大部分镇街有震感，南部镇街震感明显，暂未收到灾情报告。

重庆市应急管理局称，接到震情报告后，重庆市抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室立即与重庆市地震局开展震情会商研判，牵头派出工作组赶赴现场指导应急处置工作，同时指导荣昌区立即启动地震灾害Ⅳ级应急响应，组织荣昌区立即开展灾情调查工作，要求做到不漏一户、不落一人，确保排查无死角，每小时更新报送一次灾险情汇总情况。据目前反馈情况，未收到灾情报告。

