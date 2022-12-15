香港借贷成本上升 汇丰今年第三次上调最优惠利率

汇丰控股今年第三次上调香港的最优惠利率，此举表明在房地产和经济低迷的情况下，业主的借贷成本上升。

彭博社报道，这家香港最大银行星期四（12月15日）说，上调最优惠利率25个基点至5.625%。几个小时前，香港金融管理局上调基本利率50个基点，这是金管局今年第七次加息，先前美联储升息。由于香港实行联系汇率制度，货币政策与美联储行动一致。

随着经济艰难的一年即将告一段落，香港借贷成本却上升，政府预测2022年GDP将收缩3.2%，原因是全球需求疲软和解除防疫限制措施的速度缓慢。

利率上升也令香港楼市进入少见的滑坡，住宅价格和写字楼租金下滑。

不过，随着香港继续取消疫情相关的人员移动限制，且中国大陆开始重新开放，确实出现一些复苏迹象。高盛集团经济学家本周写道，随着出口和旅游收入的攀升，估计可提振香港GDP达7.6%。

美联储今年积极收紧货币政策，引发外界对香港联系汇率制度的疑虑，包括其可持续性和关联性。美国对冲基金Pershing Square Capital Management创始人Bill Ackman上个月说，联系汇率制度对香港不再有意义。

但香港事实上的央行说，它不需要也不打算改变联系汇率制度，理由是有强劲的缓冲和银行系统有充足的流动性。

金管局总裁余伟文在星期四的新闻发布会上说，美国加息不会影响香港的货币及金融稳定。他表示，香港的货币及金融市场继续保持畅顺运作，联系汇率制度一直行之有效。

