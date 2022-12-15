世界杯收官在即 中国多地警方破获一批网络赌球案

四年一度的世界杯即将收官，中国多地警方公布破获一批网络赌球案。其中四川一起案件涉案流水超过1亿元（人民币，下同，约1938万新元），下注人数逾千人。

据澎湃新闻报道，各地警方宣布破获的赌球案件，遍布四川、重庆、浙江、海南、吉林、黑龙江等多个省市。

浙江丽水公安星期三（12月14日）称，景宁县公安近日破获世界杯网络赌球案件，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额超1500万元。

警方称，犯罪嫌疑人利用境外网站对冲模式，在网络上以“坐庄”的形式组织世界杯外围赌球的犯罪团伙及其落脚点，初步查明涉赌人员300余名。

浙江台州市公安局椒江分局近日也破获一起网络赌球案，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额300多万元。

除了浙江，四川泸州市纳溪警方近日也破获一起流水超亿元人民币的网络赌球大案。

据通报，纳溪区分局在世界杯开赛不久即掌握线索，在泸州、成都等地有一团伙正组织大量人员网络赌球，犯罪嫌疑人通过境外赌博网站开设平台账号，在泸州、成都、重庆、广东等地发展下级代理，接受大量赌客进行投注赌博，从而获取赌博网站返点。

泸州警方出动70余名警力，对泸州、成都、重庆范围内的嫌疑人集中收网，抓获犯罪嫌疑人29人，参与赌球人员60余人，扣押涉案资金数百万元。警方审讯查明，该团伙参赌人员上千人，涉案流水1亿余元。

海南三亚警方12月12日也通报，三亚市公安局天涯分局连续破获四起网络赌球案，抓获犯罪嫌疑人八名。

在东北吉林省，珲春市公安局12月13日通报，珲春市公安局12月10日打掉一个在世界杯期间坐庄组织网络非法赌球的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，收缴扣押赌资66.8万元。

中国目前只有中国体育彩票、中国福利彩票，经国务院批准并授权属于国家公益彩票，除此之外的“博彩”“买球”“赌球”都是违法行为。

警方提示，网络赌球触犯中国治安管理处罚法和刑法。对于以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的违法行为，按照治安管理处罚法规定，视情节分别给予五日以下或者10日以上，15日以下拘留，同时还可以单处或者并处罚款。

如若构成犯罪，根据刑法规定，按照具体行为的不同，以赌博罪或者开设赌场罪定罪量刑，最高可判处10年有期徒刑。