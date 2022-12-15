高虹安办公室被查 台民众党：尊重司法调查

台湾民众党新竹市长当选人高虹安担任立委期间被控涉嫌诈领助理费案，检调人员星期四（12月15日）上午赴高虹安国会办公室展开搜索。民众党团总召邱臣远对此说，党团尊重司法调查独立性跟检调职权，静待司法调查还原最后事实。

据台媒报道，检调人员星期四上午9时30分左右，抵达高虹安的国会办公室，约有六、七名检调人员入内搜索，搜索时间长达两小时，直到上午11时42分左右离开，并带走国会办公室主任陈奂宇及一箱资料。

对于检调人员到高虹安国会办公室搜索，邱臣远受访时说，高虹安的案子已进入司法程序，民众党团尊重司法调查独立性跟检调职权，秉持侦查不公开原则，静待司法还原最后事实。

至于检调人员在高虹安就任新竹市长前大动作搜索，是否冲击民众党，邱臣远回应说，检调办案有其程序和独立性，民众党团予以尊重，不需过度渲染和捕风捉影。

高虹安上个月才在台湾“九合一”地方选举中当选新竹市长。她拥有留美机械工程博士、台湾大学资讯工程硕士学位，专长是资讯工程和大数据分析，曾在美国硅谷进行半导体产业实习；回台后创立科技公司，过后被鸿海集团创办人郭台铭投资，转任鸿海集团副总经理兼工业大数据办公室主任。

高虹安过后在郭台铭推荐下，加入台北市长柯文哲三年前创立的民众党。

