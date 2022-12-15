自然指数：中国居生物医学全球五强

国际知名学术出版机构施普林格·自然15日向媒体发布消息称，最新上线的自然指数数据显示，美国、中国、英国、德国、日本是2015至2021年生物医学科学领域的全球前五强。

据中新社报道，本周上线的《自然》增刊“2022年自然指数-生物医学科学”聚焦疫情期间的生物医学科研产出变化，根据自然指数主要指标之一的文章份额（Share），显示出不同国家和地区生物医学研究上的产出变化，尤其是在冠病大流行期间。

根据该自然指数，生物医学的科研产出在继续增长，但一些国家在冠病大流行的第一年与第二年呈现出截然不同的趋势。在生物医学方面领先的国家中，中国、英国、荷兰和以色列自2019年以来的文章份额一直持续增长。

按照文章份额，2021年生物医学领域的机构五强分别是美国哈佛大学、美国国立卫生研究院、美国斯坦福大学、德国马普学会和中国科学院。位居前50的还有七家中国研究机构：北京大学（第24位）、浙江大学（第30位）、上海交通大学（第33位）、中山大学（第45位）、中国科学院大学（第46位）、复旦大学（第49位）和清华大学（第50位）。

本次自然指数显示，机构50强中包括29家美国机构，2021年生物医学文章份额排名前10的医疗机构也都位于美国，该领域美国具有普遍优势。

在五强国家中，英国和德国在生物医学研究上的国际合作程度最高，美国最低；中国生物医学文章份额占总份额的比例在五强中最低，美国和英国的占比最高。

尽管生物医学在中国整体的自然指数产出中占比较小，但中国在该领域文章份额上升最快的机构中占据主导地位：北京大学、浙江大学、中山大学和复旦大学位居2020年至2021年生物医学研究增长最快的五家机构之列。

在科研合作方面，美国哈佛大学和中国科学院在其国内和全球都展现出影响力：2015至2021年，两组最领先的中国国内生物医学合作关系分别是哈佛大学与麻省理工学院、中国科学院与中国科学院大学；哈佛大学和苏黎世大学、中国科学院和德国马普学会之间的伙伴关系，则是两组最领先的国际生物医学合作。

本期《自然》增刊还发表一组专题文章，介绍生物医学领域的最新进展。自然指数主编贝克（Simon Baker）说，显而易见，冠病大流行等全球健康挑战必然会推动生物医学科学的加速进步。