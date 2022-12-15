中国官媒总结三年抗疫成果 称面对疫情更有实力底气

中国冠病病例大增、疫情蔓延之际，官媒《人民日报》发文，总结过去三年防疫取得的成果，强调中共中央确定的防疫方针完全正确，为夺取抗击疫情全面胜利奠定基础。

《人民日报》星期四（12月15日）发表题为《三年抗疫，我们这样同心走过》的“任仲平”署名文章，称“壬寅岁末，神州大地正升腾着澎湃活力，展现出万千气象”。

文章写到，过去近三年，中国进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经历了一场艰苦卓绝的历史大考。有效处置百余起聚集性疫情，有效应对五波全球疫情的冲击，在病毒最凶猛的阶段有效保护14亿多人民的生命安全和身体健康……因时因势不断优化调整疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

文章指出，从二十条到新十条，中国因时而动、顺势而为，抓住时机优化疫情防控政策，新的气象正在呈现，新的变化正在发生，“面对世纪疫情，我们更有实力，更有底气，更有斗志！”

文章进一步强调，抗疫斗争“最大程度彰显了中国社会主义制度的优越性”，事实充分证明，中国的疫情防控政策是正确的、科学的、有效的，“得到了人民认可，经得起历史检验。”

文章回顾了过去三年武汉、内蒙古到上海等各地的疫情，强调以中共总书记习近平为核心的中共中央以科学之策应对非常之难，打赢了一场又一场硬仗，守住了人民生命健康的坚实防线，保持了经济社会发展和疫情防控全球领先地位。

对于新十条优化措施的出台，文章说，这正是贯彻以人民为中心、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的具体实践，并强调，实践证明，以习近平为核心的中共中央确定的疫情防控方针政策是完全正确的，中国的防控措施是科学有效的，是最经济的、效果最好的，这是中国战疫的根本支撑。

文章也强调，近三年来，中国主动应对挑战、不断积累经验，增强了防疫的本领、积累了抗疫的资源，“抗疫斗争，我们赢得了主动，应对疫情更有实力”，“有条件、有机制、有体系、有队伍、有药物，为夺取抗击疫情全面胜利奠定了基础”。