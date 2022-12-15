研究：在港上市为在美上市中概股带来近80亿美元的缓冲空间

对面临从美国纽交所退市威胁的中国公司而言，在香港二次上市或可在危机中为其股价提供平均约15%的支撑。

彭博社报道，这是北京清华大学研究人员得出的结论。该团队研究了两地上市的18家中国公司，在美国监管机构发布对外国公司的最终审计计划后的三个月中的股票表现。

上述公司股价较仅在美国上市的226家中国同业跑赢15%，相当于约78亿美元（约106亿新元）的市值。美国证券交易委员会去年12月发布公告称，拒绝提供审计底稿供美国检查的外国公司将从2024年起面临退市。

该研究还发现，两地上市的股票“在交易量、波动性和流动性方面受到的负面影响也较小”。

由于北京与华盛顿监管当局之间局势紧张，中国企业涌向美国上市筹集资金这一长达20年的趋势几乎因此划上句号。

尽管2002年的一项法律，已要求所有在美上市的外国公司必须接受美国监管机构的审计检查，但中方一再坚称这对其国家安全构成威胁，而华尔街也在很大程度上忽视了这一要求。直到特朗普政府颁布新规，威胁不遵守披露要求的公司从纽交所退市，美方的立场发生了变化。

美国证券交易委员会早前公布了170多家违反了审计规定的在美挂牌公司名单。美国代表已于11月在香港提前完成对中资公司的首轮现场审计工作，投资者对此反应积极。

《南华早报》星期二（12月13日）报道，美国监管机构正在与香港会计师事务所进行最后的沟通，仍可能于今年年底发布评估报告。