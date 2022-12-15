中国卫健委：正指导各地加快建设发热诊室

中国国务院联防联控机制周四（15日）召开发布会说，医疗救治是当前疫情防控的工作重心，国务院也正在指导各地加快推进发热诊室建设。

据澎湃新闻报道，中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上说，当前疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治，社区、农村是医疗卫生服务的最后一公里，家庭医生、乡村医生是群众健康的守门人。

他说，基层医疗卫生机构在推进感染者分类分级收治，风险人员健康监测管理，老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。要根据病情轻重缓急程度等合理分配医疗资源，强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导，加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。

在建设发热门诊方面，有记者提问，《新冠重点人群健康服务工作方案》里面要求，需要加快推进乡镇卫生院以及社区卫生服务中心发热诊室的建设进度，目标是到2023年的3月份，要力争覆盖率提高到90%左右，请问目前中国基层发热门诊的建设情况怎么样？这一目标如何实现？

中国国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷介绍，截至2022年10月底，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心共建成发热诊室1.94万个，占基层医疗卫生机构的45%。另外建设具有预检分诊功能的发热哨点2.2万个，占比52%。

其他地方也在加快建设，一些地方的基层发热诊室已经发挥很好的作用。北京340多家社区卫生服务中心已经提供正常的发热门诊诊疗服务，浙江基层开设的发热诊室已经达到1200多个，基本覆盖基层，为冠病和流感样轻症患者就近看病就医提供了方便。目前，浙江、山东、河南、湖北和新疆生产建设兵团等五个省份建设的基层发热门诊都已经达到90%以上。

聂春雷说，随着疫情防控措施不断完善，国务院正在指导各地加快推进发热诊室建设，通过改扩建发热哨点，购置预制板房等多种方式，加强提高发热诊室的设置率。有条件的地方最好还是要按照标准建，但是现在很多地方都使用了板房，还有一些地方用了帐篷，为了应对大人群就医，各地采取了很多办法。

他说，中国提出2023年3月底，各地基层卫生发热诊室要达到90%，实际上只要地方政府重视，这个目标是可以实现的，建成发热诊室， 有效提高基层医疗卫生机构应对发热患者的接诊能力。