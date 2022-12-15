台湾央行升息半码并维持存准率不变

台湾央行周四（15日）宣布再次升息12.5基点但维持存款准备金率不变，以更温和的紧缩步调来控制目前仍在多年高档区的通胀，同时谨慎以对快速降温中的全球外需。

据彭博社报道，台湾央行此次为连续四个季度升息，将指标重贴现率调升半码至1.75%，符合彭博调查分析师的一致预测。台湾央行声明，主要考量近月台湾CPI年增率回降，但全年仍将高于2%，明年全球景气走缓且下行风险续增，影响台湾出口与投资动能，预期台湾经济增长降温。持续紧缩货币政策，有助抑制通胀预期心理。

自今年3月以一码（25基点）的幅度启动加息周期后，台湾央行在第二及第三季会议改爲升息半码搭配调升准款存备率一码的政策组合。相较于美联储今年数次大举升息75基点，台湾央行采取较温和的作法，累计升息仅62.5基点。央行总裁杨金龙之前多次称政府已推出供给面的措施来抑制物价，台湾的通胀不如美、欧严重，他并称美、台利差扩大并非外资汇出导致台币贬值的主因。

对于经济展望最新预测，台湾央行最新预估今年CPI上涨2.93%，明年则估通胀放缓至1.88%，有望降至2%的警戒线之下。另外，下修2022年、2023年的经济增长率至2.91%及2.53%。

美联储在周四凌晨甫宣布升息50点，在连四次75基点的强力紧缩后放缓步伐，不过点阵图对2023年底利率的预测中值提高至5.1%，主席鲍威尔亦反驳明年转降息的市场猜测。