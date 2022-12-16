钟南山：大陆不会如港疫情初期出现高死亡率

中国工程院院士钟南山说，相比于香港疫情初期，中国大陆冠病疫苗率接种率高，不会出现高死亡率的情况。

据澎湃新闻报道，钟南山星期四（12月15日）下午在“全国高校抗疫大讲堂”上作“新冠(Omicron)疫情动态及应对”主题分享时说，曾有人推测，如果中国大陆放开疫情管控会经历香港今年早期的疫情高峰期，按照大陆的人口规模，可能会出现2亿人感染，100万-200万人病死。

但钟南山认为，这个推论并不一定恰当，当时香港疫苗接种率远低于大陆现在的情况。按照目前大陆的疫苗接种率，这种情况不会出现。

他说，冠病奥密克戎感染并不可怕。经过不断变异，奥密克戎的病死率降低至±0.1%，感染部位主要在上呼吸道，从中文名来看，奥密克戎感染其实不再适合称为“新冠肺炎”（SARS-CoV-2，重症急性呼吸综合征），而应该被称为“新冠上呼吸道感染”或“新冠感冒”。

他说，当前大部分人感染奥密克戎后一直没有明显的表现，即无症状感染者；部分人出现咽干、咽痛、干咳、头痛、发热等症状，即为轻型患者。无症状感染者和轻型患者达98%。

钟南山引述项苏格兰大型队列研究说明，有症状感染者出现后遗症的风险更高，无症状感染者与后遗症之间无显著相关。无症状感染者出现“后遗症”症状的风险并未高于未感染者。在感染前接种疫苗的患者，出现后遗症的风险下降，如嗅觉障碍风险下降42%；味觉障碍风险下降39% ；听力障碍风险下降40%；焦虑或抑郁风险下降29%。

另外，一些网民认为，在感染奥密克戎变异株后，北方感染者症状比南方感染者症状严重。对此，钟南山说，当前，北京、保定等地流行的主要为奥密克戎变异株BF.7，广州、重庆等地主要流行的为奥密克戎变异株BA.5.2。而BF.7是BA.5.2.1.7的简称，是在BA.5.2基础上的突变株，总体来看，两种毒株没有明显的差异。