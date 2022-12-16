中国证监会：期待与美一道继续推进审计监管合作

美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）宣布获得对中概股审计底稿充分检查权限、暂消摘牌危机后，中国证监会称期待与美国监管机构一道，在总结前期合作经验的基础上继续推进今后年度审计监管合作。

据中国证监会官网星期五（12月16日）消息，证监会答记者相关提问时说，已注意到PCAOB星期四（15日）发布的报告和公开表态，并欢迎美国监管机构基于监管专业考虑重新作出的认定。

中国证监会说，“我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。”

中国证监会还说，期待与美国监管机构一道，在总结前期合作经验的基础上继续推进今后年度审计监管合作，相互尊重，增进互信，形成常态化、可持续的合作机制，共同营造更加稳定、可预期的国际监管环境，依法维护全球投资者合法权益。

中国证监会在答记者问中说明，8月26日中美签署审计监管合作协议以来，双方监管机构严格执行各自法律法规和协议的有关约定，合作开展了一系列卓有成效的检查和调查活动，美国通过中国监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。证监会还指出，中国遵守法律法规并参照国际惯例，按照合作协议的约定对检查和调查所涉底稿文件中含有的个人信息等特定数据进行了专门处理，在双方依法履行监管职责的同时，满足了相关法律法规对信息安全保护的要求。

据路透社报道，PCAOB主席威廉姆斯（Erica Williams）星期四发表声明说，“这是我们有史以来，第一次能够对中国公司进行全面彻底的检查和调查，以根除任何潜在问题，并要这些公司纠正这些问题。”