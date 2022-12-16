中国万亿元支持晶片？中芯国际：一直有补贴

对于路透社引述消息人士报道，中国为半导体行业制定一个超过一万亿元人民币的支持计划，以发展国产晶片产业。中芯国际投资者关系部门相关人士回应称，没有收到具体文件通知，但公司一直有国家补贴。

据21世纪经济报道，中芯国际投资者关系部门相关人士回应指出，“现在媒体都在传，但是我们公司没有收到具体的文件通知，我们一直有国家补贴的。”另一家晶片厂芯源微投资者关系部门相关人士也说：“一直是传闻，我们没有接到相关讯息，不太确定这个消息的真伪。”

路透社此前引述消息报道，中国为半导体行业制定一个超过一万亿元人民币的支持计划，最快于2023年第一季实施。

美国最近再加大对中国半导体领域的管制。美国商务部已经将中国最大的半导体晶片制造商长江存储（YMTC）和其他35家中国公司列入贸易黑名单，这些公司因此将无法购买某些美国零部件。

此外，英国晶片技术公司安谋控股公司（Arm）确定美国和英国不会批准向中国出口技术的许可，相信无法向阿里巴巴出售部分最先进晶片设计，涉及最新Neoverse V系列。

今年8月，美国《2022晶片与科学法案》通过并生效，当中对半导体制造以及半导体设备厂商进行补贴，提供25%的先进制造业投资税收抵免，但接受投资税收抵免的企业不得在中国等地扩建半导体生产设备。