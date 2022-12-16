刘鹤：正考虑新举措改善房地产业负债状况

中国副总理刘鹤发声肯定房地产是中国经济的支柱产业，并透露政府正在考虑新举措，努力改善房地产业资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。

刘鹤在为中国－欧盟工商领袖和前高官对话做书面致辞时指出，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

他也表示，对明年中国经济实现整体性好转“极有信心”。

中国官媒新华社星期四（12月15日）报道刘鹤当天在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表的书面致辞。

谈到中欧关系，刘鹤说，中国国家主席习近平多次指出，中国和欧盟是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。当前，国际政治经济形势正在发生深刻复杂变化，不稳定、不确定、不安全因素显著增多。在这样的特殊背景下，中欧关系重要性尤为凸显。

刘鹤也强调，贸易投资合作是中欧之间最紧密的利益纽带。中方愿与欧方积极拓展在经贸、绿色、数字、金融、科技等领域合作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。今年7月第九次中欧经贸高层对话成功举行，在诸多领域达成重要共识，双方正在共同积极推动落实，力争抓住机会取得更多实实在在的成果。中欧投资协定历时七年完成谈判，成果来之不易，相信双方有足够的智慧找到继续推进的办法。

此前，由于中国因人权问题制裁部分欧洲议会议员，欧洲议会在2021年5月冻结了中欧投资协定的审议。