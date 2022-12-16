诈领助理费涉贪 新竹市长当选人高虹安交保候传

民众党新竹市长当选人高虹安被控诈领助理费，被台湾检调机构搜查和约谈后，星期五（12月16日）交保60万元（新台币，下同，约2.65万新元）侯传，被认为后续会遭起诉的机率大增。

综合《联合报》和《自由时报》报道，检调单位星期四（15日）兵分八路搜查后，除高虹安外，还约谈了她的男友李忠庭、现任办公室主任陈奂宇及前脸书小编王郁文，现任行政主任黄铃惠则也以证人身份被约谈。

高虹安等人星期四晚间陆续被移送至台北地方检察署复讯，检察官依涉犯贪污治罪条例，谕知高虹安60万交保，并未限制出境、出海及住居。陈奂宇、王郁文则各10万交保，李忠庭和黄铃惠获请回。

据报道，高虹安抵达北检时，一度被围观民众大骂“贪污犯”，不过她并未理会；而她星期五清晨5时许交保离开时，也有支持她的民众高喊“市长加油”为她打气。

报道分析，已有被告交保意味着案件也将从“还未清楚有无特定人涉嫌犯罪”的“他字案”，转为“被告身分及犯罪态样较明确”的“侦字案”，同时象征日后对高虹安的起诉机率大增。

检调机构还透露，被视为关键证据的高虹安私人台式电脑在搜查之前已被送去维修，因此检调机构未能及时查扣，后续还将进一步向电脑设备商追查电脑下落。

高虹安在竞选新竹市长期间遭民众检举，指她聘用前助理、男友李忠庭涉嫌诈领助理费，并要助理缴纳所得作为公积金，还运用公积金代垫私人支出，涉嫌贪污治罪条例利用职务诈取财物罪、刑法伪造文书等罪。

高虹安在11月的“九合一”地方选举当选新竹市长后也曾说，未来若面临司法调查，她不会回避，将会“直球对决”。

