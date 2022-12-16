清零政策放松 中国石油需求将走上坎坷回升路

随着清零政策的放松，国际能源机构预计中国石油需求会回升。但由于政策放松初期的染疫高峰可能抑制出行需求，中国石油需求的增长需要一段时间才能显现。

据彭博社报道，国际石油市场分析机构Energy Aspects 12月12日将中国2023年第一季度石油需求预估上调至每天26万桶。由于出行增多，这次上修的重点是汽油和航空燃料，其中对航空燃料的需求预计将从45万桶/日的低基数增长至约75万桶/日。

中国是最大的原油进口国，也是亚洲最大的经济体。彭博分析称，中国防疫政策的快速转向带动能源消费增长，有望为预计将连续两个季度下跌的原油期货价格提供支撑。

然而，防疫限制措施的取消也使中国面临潜在的冠病病例激增，这可能会形成近期扰动。

中国分析师指出，由于中国多数城市尚未爆发大规模的冠病疫情，未来一两个月出行意愿可能依然较为保守。而且，由于人们选择居家以避免感染或休养康复，近期的汽油用量实际上可能会下降。市场至少要等到明年3月才能看到汽油需求的回升。

国际能源署本周将2023年全球石油需求预测上调30万桶/日，原因包括中国的惊人韧性。他们预计明年全球石油消费量将增加170万桶/日，至平均1.016亿桶/日。

中国防疫政策的转变为当前错综复杂的能源市场再添不确定因素。随着全球经济增长放缓，石油输出国组织及其盟友近期选择削减供应，同时交易员也在追踪G7国家对俄油出口设置价格上限产生的影响。