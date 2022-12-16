中国加强农村地区返乡人员疫情防控和健康服务工作

中国持续放宽冠病疫情管控措施，针对农村地区卫生健康服务资源相对不足、节日期间返乡人口流动加大情况，政府印发指导方案，加强对返乡人员的健康提示和医疗保障服务等。

据中国国家卫生健康委官网星期五（12月16日）发布的通知，中国国务院联防联控机制印发《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》，指导农村地区在当前形势下做好疫情防控和卫生健康服务工作，确保2023年元旦、春节期间的返乡人员和农村常住居民及时获得基本医疗卫生健康服务，保障群众身体健康和生命安全。

方案明确，各地要根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，开展分类分层分级医疗卫生健康服务，最大程度保护农村居民身体健康和生命安全。

针对返乡人员，方案要求乡镇政府和村民委员会要及时关注掌握相关信息，提示做好健康监测，在返乡初期规范佩戴口罩，减少与家中老年人尤其是合并基础性疾病者的接触。同时，乡镇卫生院或村卫生室的乡村医务人员，应对出现冠病症状的返乡人员提供必要的健康咨询、健康监测、抗原检测、用药指导等服务。

方案指出，要强化农村地区重点人群服务，摸清村组内合并基础性疾病的老年人、孕产妇、孤寡老人和留守儿童等人员健康情况，并落实村民委员会对居家治疗观察人员的服务责任，尤其是对于缺乏自我健康管理能力的独居老人、残疾人等，要协助其进行健康监测并及时向乡村医疗机构反馈。同时，要确保高龄合并基础性疾病等重症风险较高的感染者得到及时发现、及时救治，明确和畅通转诊“绿色通道”，提高转诊效率。

方案还强调，要加快推进农村人群尤其是老年人冠病疫苗接种，落实此前的加强老年人苗接种工作方案，坚持“应接尽接”原则，坚持政府牵头、部门联动、村组动员，落实属地管理责任，加快提升农村地区80岁及以上人群接种率，继续提高60岁至79岁人群和其他年龄段人口接种率。承担接种任务的乡村医疗卫生机构要通过设立老年人绿色通道或安排流动接种车下乡进村等措施，最大程度为农村居民特别是老年人接种提供便利。

方案提出，各级医疗卫生机构要协同联动，充分发挥农村三级医疗卫生机构医防协同分级服务的作用，乡镇卫生院加快提升冠病患者接诊能力、村卫生室就近做好农村居民健康服务，家庭医生签约服务实现对对重点人群全覆盖。

针对强化工作保障，方案要求持续发挥好联防联控机制作用，各级疫情防控机制发挥统筹协调、组织调度、宣传引导等作用，落实政府责任，健全工作机制，加强部门协调配合，突出新形势、新阶段的工作重点，在资金、人力、资源、技术、设施设备等方面，加大对农村地区应对疫情的医疗卫生和健康服务支持保障力度。

方案还提出了保障乡村医疗卫生机构人力配备、加强县域内必需药品和抗原检测试剂盒储备、加强设备配置和医疗健康信息技术应用，以及加强宣传教育、关心乡村一线工作人员和医务人员等要求。