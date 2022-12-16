梁凤仪出任香港证监会行政总裁

香港证券及期货事务监察委员会宣布，梁凤仪将出任新任行政总裁，成为首位女性行政总裁。

据证券时报报道，香港证监会是在星期四（12月15日）下午宣布这项人事任命。梁凤仪的任期为三年，从2023年1月1日起生效，在现任行政总裁欧达礼（Ashley Alder）离任后接任。

2022年7月8日，香港证监会宣布行政总裁欧达礼即将结束11年任期，并于2023年1月出任英国金融市场行为监管局主席一职。如今尘埃落定，最终由自2018年起担任欧达礼副手（副行政总裁）的梁凤仪接过了这一职务。

财新网报道称，今年62岁的梁凤仪，现担任香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事，在欧达礼今年7月请辞后，她作为香港本地金融监管精英，是市场看好的大热接班人选。她将成为掌舵香港证监会的首位华人女性。

公开信息显示，2015年3月，梁凤仪正式加入香港证监会担任执行董事，掌管投资产品部，并于2016年接任为中介机构部执行董事，2018年3月获委任为副行政总裁。

在加入香港证监会之前，她曾分别为三间政策研究及学术机构担任顾问工作；2008至2013年出任财经事务及库务局副局长；1994至2008年在金融管理局任职高级经理／助理总裁（外事）财经事务及库务局副局长。

香港财政司司长陈茂波称，梁凤仪对证监会运作，以及香港证券及期货市场的运作和规管有深入认识，经验丰富，且十分了解中国大陆和国际金融市场。此外，她在业界声誉良好，并具备提升香港作为国际金融中心的视野。香港政府对她领导证监会和促进香港证券及期货市场的监管和发展充满信心。

针对新任命，梁凤仪表示，深感荣幸能担任证监会的下一任行政总裁，并期待与证监会全体同事和董事局紧密合作，在欧达礼11年任内卓越领导所奠定的成功基础上，继续向前迈进。

她称，香港证监会将致力确保香港的监管框架和市场基建切合其目标，令香港这个极其重要的国际金融中心继续蓬勃发展，并日益加强与中国大陆和世界各地市场的联系。